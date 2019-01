Tomic ne more iz svoje kože, kaj je naredil svojemu nasprotniku!? #video

Dvoboj, ki so ga številni ljubitelji tenisa težko pričakovali, se je končal na precej nenavaden način. Bernard Tomic je imel servis za zmago, začetni udarec pa izvajal na način, ki ga na teniških turnirjih nikoli ali skoraj nikoli ne vidimo. Tomic je žogico udaril med nogami, medtem pa se pripravljal na začetni udarec.

Kyrgios je žogico presenečen pospremil le s pogledom. Glavni sodnik dvoboja sprva ni vedel, ali naj konča dvoboj. Nick Kyrgios je pristopil k mreži, svojemu nasprotniku čestital za zmago, kot kaže, pa mu zaradi te poteze ni zameril.

"Mislim, da še ni bilo igralca, kot je Bernard Tomic," je po dvoboju na novinarski konferenci povedal Kyrgios, ki na teniški turneji velja za enega najbolj talentiranih igralcev. Pozneje je dodal: "Lepo je videti, da se je vrnil, saj vem, da je šel čez težko obdobje. Lani je zmagal na turnirju, kot kaže, pa se počasi vrača. To je najpomembnejše. Nihče nikoli noče gledati takšnega talenta, ko mu ne gre."

Nekateri gledalci niso bili najbolj navdušeni nad tem, kar so videli na igrišču. Še najbolj neposredna je bila Georgie Parker, igralka hokeja na travi in udeleženka olimpijskih iger, ki je menila, da je šlo za popolnoma neresen dvoboj.

Watching Kyrgios v Tomic at the @KooyongClassic... it’s an absolute joke. I’m paying money to be here and the two idiots aren’t giving two shits. It’s an exhibition match but you can still bet on it... How this isn’t match fixing is beyond me. Get these two off the circuit.