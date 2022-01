Črnoglede napovedi so se uresničile: Tomic je imel prav, res je pozitiven #video

Potem ko je avstralski teniški igralec Bernard Tomic v torek kar med teniškim obračunom napovedal, da bo zaradi pomanjkljivih ukrepov na prvenstvu čez dva dneva zagotovo pozitiven na testu na novi koronavirus, in celo izzval sodnico, da jo pelje na kosilo, če se to ne bo uresničilo, se je zdaj to res zgodilo.

29-letni Bernard Tomic je že v prvem krogu kvalifikacij za prvi grand slam turnir sezone tožil nad slabim počutjem in kritiziral organizatorje prvenstva, ker za vstop na igrišče zadostuje že hitri test, ki ga igralci opravijo v svoji hotelski sobi, in ne PCR-test, ki je bolj zanesljiv.

Sodnico je celo izzval, da jo pelje na kosilo, če čez dva dneva ne bo pozitiven na testu, in obratno, da bo na kosilo ona peljala njega, če bo njegov test res pozitiven. Po poročanju medija The Age je danes postalo jasno, da so bile njegove napovedi pravilne.

And here’s video of Tomic’s remarks. Wild stuff.



He’s still competing. Hope Safiullin dodges the handshake! #AusOpen https://t.co/iqFL6bDkcL — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 11, 2022

Tomić, ki je pozitiven rezultat testa dobil 48 ur po igri z ruskim teniškim igralcem Romanom Safiullinom (izgubil je z 1:6, 4:6), je trenutno v izolaciji.

"Še vedno se počutim precej slabo," je izjavil v pogovoru za medija Herald in The Age. "Še bolj kot fizično se slabo počutim psihično, saj sem bil resnično motiviran, da mi uspe vrnitev in da dokažem avstralskemu občinstvu, da sem lahko igralec, kakršnega pričakujejo. Razočaran sem, da me je virus pri tem ustavil," je skrušen igralec, ki slovi po svojih temperamentih izpadih.

Tomić je po Nicku Kyrgiousu že drugi avstralski igralec, ki se je zaradi okužbe z novim koronavirusom moral umakniti s turnirja, ki je zaradi dogajanja okrog Novaka Đokovića že tako pod drobnogledom medijev in javnosti.

Novica o pozitivnem testu bo najbrž organizatorje prisilila, da bodo vse teniške igralce in spremljevalno osebje, ki je bilo v preteklih dneh v Melbourne Parku v stiku z okuženim Tomicem, vključno z njegovim nasprotnikom Safiullinom, dodatno testirali.

