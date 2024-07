Narobe svet, hokej na poletnih olimpijskih igrah

Na olimpijskih igrah leta 1920 v Antwerpnu se je prvič predstavil tudi hokej na ledu. Čeprav so igre v Belgiji potekale med 14. avgustom in 12. septembrom, so hokejski turnir odigrali že aprila.

Naslov na turnirju, ki je hkrati štel tudi za prvo svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, so osvojili Winnipeg Falcons, ki so po tem, ko so slavili na Allan Cupu, tekmovanju za amaterske hokejske ekipe, v Evropo odpotovali kot ekipa, ki je zastopala Kanado. Srebro je osvojila reprezentanca ZDA, bron Češkoslovaška.

Za prvo uradno srečanje velja tekma 23. aprila 1920 med Švedsko in Belgijo, z 8:0 pa so slavili Švedi, ki so na koncu na tekmovanju le za las ostali brez odličja. Vsa srečanja so potekala v ledeni palači v Antwerpnu, igralo pa je sedem hokejistov proti sedmim. Če po dveh dvajsetminutnih polčasih odločitve ni bilo, so se vse do nje igrali petminutni podaljški. Menjav ni bilo, če se je nekdo poškodoval in zapustil igro, je tudi nasprotnik na klop posedel enega igralca.

Prizorišče tekem, ledena palača v Antwerpnu Foto: Du Houx, Antwerp - 1921 Official Ice Hockey Guide and Winter Sports Almanac

Sedem ekip, zapleten sistem in veliko zadetkov

Na turnirju je nastopilo vsega skupaj sedem ekip, poleg prej omenjenih še Francija in Švica. Sodelovalo je 60 športnikov. Turnir je potekal s prej omenjenimi kanadskimi pravili, ki jih je predlagal William Abraham Hewitt in nato tudi sodil na premiernem srečanju. Žreb je bil narejen po Bergvallovem sistemu in je sprožil kar nekaj nejasnosti glede tega, kdo se bo pomeril s kom. Uporabljen je bil nepravilno, kar je potrdil tudi njegov avtor Erik Gustaf Bergvall, tudi sam udeleženec poletnih olimpijskih iger, ki je leta 1908 v Londonu s Švedsko osvojil bron v vaterpolu. Nekatere ekipe so zaradi tega nepravilno postavljenega sistema odigrale veliko več tekem kot druge. Ta sistem je sicer veljal na igrah v letih 1912, 1920 in 1924, nato pa so ga opustili.

Vsega skupaj je bilo odigranih deset srečanj, doseženih pa 99 zadetkov, kar je povprečno kar 9,9 na srečanje. To je danes nepredstavljivo. Najvišjo zmago na turnirju so zabeležile ZDA, ki so s kar 29:0 odpravile Švico. Največ zadetkov, 14, je dosegel Američan Herbert Drury.

Štiri leta pozneje prve zimske OI

To je bil prvi in hkrati edini turnir, na katerem je hokej na ledu potekal v sklopu poletnih olimpijskih iger, saj so štiri leta kasneje prvič organizirali tudi zimske olimpijske igre v Chamonixu v Franciji, hokej na ledu pa je del zimskih iger pod petimi krogi še dandanes. Sicer bi moral prvi hokejski turnir potekati že štiri leta prej v Berlinu, a so bile takrat igre zaradi prve svetovne vojne odpovedane.

Presenetljivo pa hokej na ledu ni edini zimski šport, ki je debitiral na poletnih olimpijskih igrah. V Antwerpnu in še prej v Londonu se je predstavilo tudi umetnostno drsanje.

