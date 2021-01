Poljak dobil turnir v Delray Beachu, v Melbournu bo igrala igralka z redkim sindromom

Za 23-letnega Poljaka je bil to drugi naslov v karieri v prav toliko finalnih nastopih. Doslej je bil leta 2019 uspešen v Winston-Salemu, prav tako v ZDA. Petintrideseti igralec sveta je bil previsoka ovira za mladega Kordo, sicer sina nekdanjega zmagovalca OP Avstralije leta 1998, Čeha Petra Korde.

Mladi Američan je prvič zaigral v finalu, po dobrih nastopih v Delray Beachu pa se bo na posodobljeni lestvici ATP iz 119. mesta dvignil na 103. Hurkacz bo v ponedeljek zasedel 29. mesto, kar je le eno nižje od njegove najvišje uvrstitve v karieri.

Foto: Guliverimage Pred dnevi smo pisali o britanski teniški igralki Francesci Jones, ki ima poseben sindrom. Sindromom ektrodaktilijske ektodermalne displazije. To pri njej pomeni, da ima na vsaki roki štiri prste, medtem ko ima na eni nogi tri, na drugi pa štiri prste. Že včeraj je premagala Kitajko Lu Jia-Jing in se uvrstila na glavni turnir OP Avstralije.

"Ljudje pravijo, da ne morem pravilno držati loparja. Mnogi so me kritizirali, ampak to me je samo še bolj motiviralo. Res je, kdaj se mi zlomi noht, ker moram lopar močno držati. Tudi ravnotežje na desni nogi, ki je moja dominantna, ni najboljše. Na njej imam samo tri prste," je pred časom izjavila Jonesova.