Kako se je lahko ameriški igralec s pozitivnim testom vkrcal na letalo?

Sandgren, sicer 50. tenisač lestvice ATP, je o tem celo pisal na Twitterju, potem ko se je lahko vkrcal na letalo za Avstralijo, kjer bo moral, tako kot vsi drugi igralci in igralke, opraviti obvezno 14-dnevno karanteno pred OP Avstralije.

Ameriški tenisač je bil že novembra pozitiven na novi koronavirus, v ponedeljek pa je test še vedno pokazal prisotnost virusa sars-cov-2. Sprva je Sandgren na Twitterju zapisal, da bo moral izpustiti let, v sredo pa se je vendarle znašel na njem.

"Sem na letalu. Craig Tiley (direktor OP Avstralije, op. STA) je čarovnik," je med drugim zapisal Sandgren in izzval številne kritike tako igralcev kot avstralske javnosti, ki se boji novega vala okužb v deželi tam spodaj.

Avstralska teniška zveza je pred časom sporočila, da lahko v Melbourne pripotujejo igralci in igralke z negativnim izvidom na novi koronavirus ter tisti, ki so preboleli bolezen in ne predstavljajo več tveganja za širjenje okužbe.

Sandgren je kasneje na Twitterju pojasnil, da je bil pozitiven v razmiku osmih tednov in da je zdaj povsem zdrav. Obenem ima dokaz, da ni več kužen, kar so ob prihodu v Avstralijo potrdili zdravstveni organi zvezne države Viktorija, kjer bo med 8. in 21. februarjem na vrsti OP Avstralije.

Veliko logističnih težav

Doslej je prvi turnir velike četverice predstavljal številne logistične težave, od upora lastnikov luksuznih apartmajev, v katerih bi morali biti nastanjeni igralci in igralke, do različnih mehurčkov za zvezdnike tenisa v Adelaidu.

Direktor turnirja in avstralske teniške zveze Tiley je dejal, da igralci ne predstavljajo tveganja, citira AFP. Dodal je, da na letalih, ki jih je zagotovila zveza, ni nikogar, razen igralcev in njihovih spremljevalcev. Teh bo skupaj v Melbourne v naslednjih dneh pripotovalo okoli 1200.

Obenem bodo v strogih zdravstveno nadzorovanih okoljih igralci in igralke preživeli 14 dni, v tem času pa bodo normalno trenirali in se ves čas testirali.