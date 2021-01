Nekdanji prvi teniški igralec sveta pozitiven na novi koronavirus

Murray, nekoč številka ena lestvice ATP, bi moral v prihodnjih 36 urah odpotovati v Avstralijo, kjer bi tako kot preostali igralci in igralke opravil 14-dnevno karanteno pred začetkom teniških dvobojev v deželi tam spodaj.

Po pozitivnem testu na novi koronavirus je ostal v Londonu v samoizolaciji, so zapisali pri BBC. Murray ne kaže simptomov bolzni covid-19 in upa, da bo lahko ob morebitnem negativnem izvidu kasneje varno odpotoval v Avstralijo.

Začetek sezone 2021 je sicer načrtoval v Delray Beachu, a se je zaradi varnostnih razlogov v boju s pandemijo covid-19 odločil izpustiti kalifornijski turnir.

Ga bomo letos sploh gledali na OP Avstralije? Foto: Gulliver/Getty Images

Predložiti morajo negativen test

Igralci in igralke morajo pred čarterskim poletom v Avstralijo, za kar je avstralska teniška zveza zagotovila 15 letal, predložiti negativen test na novi koronavirus.

Avstralska ministrica za policijo in preostale urgentne službe Lisa Neville je na Twitterju sporočila, da tisti, ki so prvič pozitivni in so torej okuženi, ne bodo smeli nastopiti na OP Avstralije.

Dovoljene so tudi izjeme kot v primeru Američana Tennysa Sandgrena, ki je pripotoval v Melbourne s pozitivnim testom, ker po zagotovilih zdravstvenih služb ni več kužen, saj je bil pozitiven že novembra lani in vmes prebolel covid-19.

V Avstralijo nista odpotovala trenerja Španca Rafaela Nadala in Avstrijca Dominica Thiema. Španec Carlos Moya se je odločil ostati doma z družino, medtem ko je bil Čilenec Nicolas Massu, ki trenira Thiema, pozitiven na novi koronavirus.