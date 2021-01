Novak Đoković z balkona: Prosim, osvobodite nas #video

Še kar nekaj časa nas loči od začetka OP Avstralije, prvega letošnjega teniškega turnirja za grand slam, a so se tam že pojavili prvi večji zapleti. Zaradi okužb je namreč kar 72 ljudi v karanteni, kar je med igralkami in igralci sprožilo kar nekaj slabe volje.

Med potniki, ki so prispeli v Melbourne, so pri nekaterih ugotovili, da so pozitivni na koronavirus. To pomeni, da morajo vsi tisti, ki so bili z okuženimi osebami na letalu, v strogo karanteno. Štirinajst dni torej ne smejo zapustiti sobe, kar pomeni, da bodo ostali brez 14 dni treninga na igrišču. Od igralk in igralcev je v strogi karanteni vsaj 76, poleg tega pa še spremljevalno osebje.

Foto: Guliverimage

Nekateri igralci so se na družbenih omrežjih pritožili, da niso vedeli za to pravilo. Romunska teniška igralka Sorana Cirstea je zapisala, da če bi poznala to pravilo, ne bi prišla v Melbourne, ampak raje ostala doma. "Povedali so nam, da bomo leteli z letali, ki bodo zapolnjena le 20-odstotno, in da se bo za tesen stik štelo le, če bo kdo iz ekipe pozitiven."

Organizatorji ostajajo neomajni

Organizatorji turnirja in odgovorni v državi Viktorija ostajajo neomajni. Kot pravijo, bodo imeli do tega ničelno toleranco, saj želijo na ta način poskrbeti za varnost vseh ljudi. "Ne more biti drugače. Če ste od 16 do 24 ur na letalu, kjer kroži zrak, ste v tesnem stiku. To je bilo zelo jasno povedano in nič se ne bo spremenilo," je na novinarski konferenci dejala Emma Cassar, pooblaščenka za karanteno v državi Viktorija.

Đoković naj bi že posredoval pri organizatorjih

Oglasil naj bi se tudi Novak Đoković, prvi igralec sveta, ki je trenutno v Adelajdi, kjer teh težav nimajo. Srbski teniški igralec, ki je pred meseci izstopil iz sveta igralcev ATP in se pridružil novemu združenju teniških igralcev (PTPA), ima določene zahteve. Med drugim skrajšanje karantene, če ugotovijo, da so igralci negativni.

Na to temo pa se je danes oglasil premier Viktorije, ki je zavrnil možnosti, da bi bili igralci v strogi karanteni deležni posebne obravnave. "Igralci lahko napišejo seznam zahtev, ampak odgovor je ne," je Andrews dejal zbranim novinarjem v Melbournu, kjer se bodo v začetku februarja odvili prvi pripravljalni turnirji pred odprtim prvenstvom Avstralije (8. - 21. februar). "Vem, da je bilo veliko govora glede pravil. Ampak pravil se morajo držati vsi in o tem so bili igralci obveščeni, preden so prišli v Avstralijo. Ne bo posebne obravnave, saj se tudi virus do igralcev ne obnaša drugače. Tudi mi se ne bomo," je bil odločen premier. (sta)

Beograjčan je trenutno nastanjen v apartmaju v Adelajdi, kjer ga dnevno obiskujejo navijači. S temi se je tudi na kratko pošalil, saj jim je s svoje terase sporočil: "Prosim, osvobodite nas."

Na družbenih omrežij je sicer objavljenih kar nekaj videov, kako si igralci v času karantene krajšajo čas v sobi. Videti je, da jim domišljije ne manjka. OP Avstralije se začne 8. februarja. Organizatorji so sporočili, da od tega datuma ne bodo odstopili.