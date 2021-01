Navdušen nad pogoji pri Đokoviću: Tega pri nas ne vidiš #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teniške igralke in igralci končujejo priprave ali pa so jih že končali. Tudi Aljaž Bedene, ki se je pripravljal kar šest tednov in pol. Večji del priprav je opravil doma, nekaj malega je treniral tudi v Beogradu. Dobro pa ni opravil samo teniških treningov, ampak tudi vse drugo, kar spada zraven.

Aljaž Bedene s svojim bratom Andražem Foto: Guliverimage

"Res se dobro počutim"

"Tudi druge stvari smo delali dobro, ne glede na to, da so fitnesi zaprti. Na vse skupaj gledam zelo pozitivno. Videli bomo, kako bo v Avstraliji, ampak sam imam dobre občutke. Naredili smo vse, kar je bilo v naših močeh," nam je uvodoma dejal Bedene, ki nam je s ponosom povedal, da nima nobenih težav s poškodbami.

"Vse je super. Glede na to, da že nekaj časa dobro delamo, se to pozna tudi na telesu. Po navadi pravijo: starejši kot si, več je poškodb. Ampak zase lahko rečem, da se res dobro počutim. Za zdaj je vse tako, kot mora biti. Mislim, da to ni odvisno od sreče, ampak od dobrega dela, ki smo ga opravili."

Aljaž je v torek v Avstraliji opravil svoj prvi trening.

"Tega pri nas ne vidiš"

Ljubljančan je v Beogradu, na akademiji Novaka Đokovića, treniral z igralci, kot so Filip Krajinović, Laslo Đere in Damir Džumhur, medtem ko si teniškega igrišča z Novakom Đokovićem ni delil. Kot je povedal, je bilo tri dni zares kakovostnega treninga, nad pogoji je bil navdušen. "Moram povedati, da imajo res lepo urejeno. Tega pri nas ne vidiš, tako da vsa čast Novaku, da je naredil nekaj takšnega. Pogoji tam so zares takšni, kot morajo biti. Sploh če se želiš dobro pripraviti."

Foto: Guliverimage

Aljaž nam je že pred časom govoril, da ima doma včasih težave dobiti prave partnerje za treninge. Vseeno se je znašel po svojih najboljših močeh. Velikokrat mu je družbo na treningu delal Bor Artnak, mlad in perspektiven teniški igralec. Prav tako si je igrišče delil z Blažem Rolo in Blažem Kavčičem. Zdaj ga čaka še 14 dni priprav v Avstraliji. Treninga bo imel Bedene več kot dovolj, pred OP Avstralije pa bo odigral še en turnir. Tam bo na sporedu kar nekaj turnirjev.

"Najprej imamo 14 dni karantene, ampak smo lahko pet ur zunaj. Takoj po karanteni bom odigral turnir, to bo teden dni pred OP Avstralije. Vsi turnirji bodo na isti lokaciji, torej v Melbourne parku, kjer bo tudi OP Avstralije."

Aljaž Bedene se je lani prebil do 2. kroga OP Avstralije. Foto: Guliverimage

Kjerkoli lahko igra dober tenis

Aljaž je do zdaj osemkrat igral na glavnem turnirju OP Avstralije, a le lani se je prebil skozi prvi krog. V drugem krogu je po treh nizih izgubil proti Ernestu Gulbisu, nekdanjemu desetemu igralcu sveta.

"Če gledam vse turnirje za grand slam, je OP Avstralije turnir, kjer mi je je podlaga najmanj všeč. Vseeno si želim odigrati čim boljše. Verjamem, da tudi tukaj lahko odigram dobro. Če bo to več kot drugi krog, bo super. Poskušal se bom kar najboljše pripraviti na vsako tekmo. Sam namreč verjamem, da lahko kjerkoli igram dober tenis," pove trenutno 58. igralec sveta.

Zadovoljen je, da je prišel Grega Žemlja Z Grego Žemljo sta se vedno dobro razumela. Foto: Guliverimage

Pred dnevi je postalo znano, da je Grega Žemlja postal kapetan slovenske reprezentance za Davisov pokal. Aljaž nam je povedal, da se z Grego dobro razumeta in da je vesel zanj, potem ko je prevzel to mesto.

"Vem, da bo poskušal narediti najbolje, kar je mogoče. Zelo pomembno je, da se z vsemi zelo dobro razume. Sicer pri tej odločitvi nisem imel nič, ampak sem Grego vedno podpiral in mislim, da tudi preostali fantje nimajo težav s tem. Mislim, da bo to na vse nas vplivalo pozitivno," je dejal 31-letni teniški igralec, ki ga letos čakajo tudi olimpijske igre v Tokiu, a o tem za zdaj še ne razmišlja.

"Še pred enim letom sem si res želel igrati na olimpijskih igrah, ampak zdaj o tem niti ne razmišljam. Ne vemo namreč, kaj se bo dogajalo iz tedna v teden. O tem že dolgo nisem razmišljal, saj še za dva meseca vnaprej ne vemo, kakšen bo urnik. Po pravici povedano, ta trenutek težko povem karkoli o olimpijskih igrah."