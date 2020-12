Đoković svetoval hčerki nekdanjega košarkarskega zvezdnika #video

Novak Đoković, prvi igralec sveta, te dni trenira v domačem Beogradu, kjer se pripravlja na novo sezono. Sedemnajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki ima tudi za prihodnjo sezono visoke cilje, je pripravljen svojim mlajšim kolegom in kolegicam pomagati z nasveti.

Znano je, da v balonih Teniškega centra Novak na Droćolu poleg Đokovića trenirajo tudi preostali srbski teniški igralci. Povabljeni so tudi nekateri tuji igralci, med njimi trenutno naš najboljši Aljaž Bedene. Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek Olge Danilović, ene najbolj perspektivnih srbskih teniških igralk.

