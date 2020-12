Novak Đoković se seli v bližino Vladimirja Putina #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković se je po pisanju španskih medijev odločil za nakup prestižne vile v Marbelli, za katero naj bi odštel okrog deset milijonov evrov. Pravzaprav gre za nepremičnino, ki jo je pred tem najemal in v kateri je v času prve karantene preživel večino časa. Kot še poročajo, naj bi med teniško sezono to postalo njegovo stalno prebivališče, ne več Monte Carlo, kjer je živel zadnja leta.

Đokovićeva družina bo imela vse na voljo

Novo domovanje bo zagotovo bolj razkošno kot tisto v Monte Carlu. Luksuzna vila stoji v najbolj mondenem predelu Marbelle s pogledom na morje in gore. Zgrajena je bila leta 2000, v njej pa lahko spi od 18 do 20 ljudi. Vila ima poleg zasebnega teniškega igrišča bazen, sobo za predvajanje filmov, biljard in namizni tenis, dve telovadnici, savno, bar, jaccuzi … Družina Đoković bo imela skratka na voljo vse.

Tako sta se zakonca Đoković aprila, med prvim valom pandemije, javljala iz Marbelle.

Foto: Reuters Zanimivo je, da si je v tistem predelu hišo zgradil tudi Vladimir Putin, ruski predsednik. Po nekaterih informacijah naj bi ruski predsednik zanjo plačal 15 milijonov evrov. Gre za daleč največjo vilo v okolici. Vila ima med drugim heliport in garažo za deset avtomobilov. V tem kraju imajo svoje vile tudi nogometaš Cristiano Ronaldo ter igralci George Clooney, Antonio Banderas, Robert de Niro …

Đoković ima kar nekaj nepremični po svetu

To pa še zdaleč ni njegova edina nepremičnina. Srbski teniški zvezdnik ime še kar nekaj luksuznih stanovanj na prestižnih lokacijah.

Eno izmed teh je zagotovo stanovanje v Monte Carlu, ki je na eni najdražjih lokacij. Novak se je odločil, da bo stanovanje v Monte Carlu obdržal, čeprav naj bi spremenil stalno prebivališče, ko se bo preselil v Marbello. Cene tamkajšnjih stanovanj naj bi se gibale okrog petih milijonov evrov.

Ameriški mediji so pred časom pisali, da ima Novak dve stanovanji v New Yorku, za kateri naj bi odštel pet milijonov dolarjev, medtem ko naj bi za stanovanje v Miamiju v elitnem naselju Eighty Seven Park plačal šest milijonov evrov.

Novak Đoković je v letošnji sezoni zmagal na štirih turnirjih, med njimi tudi na turnirju za grand slam - OP Avstralije. Foto: Reuters

V Beogradu odštel "le" nekaj več kot pol milijona evrov

Stanovanje ima tudi v rodnem Beogradu. V elitnem beograjskem naselju West 65 je kupil 250 kvadratnih metrov veliko stanovanje. Za to je odštel "le" 545 tisoč evrov. Stanovanje ima sto kvadratnih metrov veliko teraso z bazenom.

Prav tako ima stanovanje v naselju Porto Montenegro v Tivtu, ki ga uporablja, kadar se odpravi na križarjenje po Jadranu. Družina Đoković ob tem gradi vilo v Sremu poleg Pavlovaškega jezera. Zanimivo je, da so cene tamkajšnjih zemljišč, odkar je prišlo v javnost, da Đoković tam gradi novo vilo, močno poskočile.