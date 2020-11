Novak Đoković in Andy Murray se poznata že od mladih let in večkrat sta oba povedala, da sta dobra prijatelja, čeprav sta od otroštva, vsaj bila sta, velika konkurenta. Murray v tem letu ni igral prav veliko tenisa, a je zato lahko veliko podrobneje spremljal tenis. Zelo zanimivo je bilo njegovo razmišljanje o prvem igralcu sveta.

Na začetku sezone je bil praktično neporažen, na zadnjih dveh turnirjih (Dunaj in London op. p.) smo pri Noletu lahko videli padec forme. Foto: Gulliver/Getty Images

Srbski teniški igralec je letošnjo sezono še šestič v karieri končal kot prvi igralec sveta in se izenačil z legendarnim Američanom Petom Samprasom. Na začetku sezone je bil praktično neporažen, na zadnjih dveh turnirjih (Dunaj in London op. p.) smo pri Noletu lahko videli padec forme. Po mnenju Murraya naj bi bili razlogi za to napačne odločitve, ki so posledica njegovih motenj zunaj igrišča.

Novak Đoković in Andy Murray se že dolgo poznata. Foto: Gulliver/Getty Images

Napačne odločitve v napačnih trenutkih

"Mislim, da je bila to ena izmed stvari. Tudi sam sem v svoji karieri šel skozi to, ko nisem bil povsem osredotočen na stvari. To se je videlo pri izbiri udarca v ključnih trenutkih. Rahlo napačne odločitve v napačnih trenutkih. To je stvar, ki jo je Novak v svoji karieri, sploh v zadnjih petih ali šestih letih, delal najbolje od vseh nas. (sprejemal prave odločitve op. p.)"

Predvsem napačne odločitve je Murray opazil v Londonu na finalnem turnirju in na OP Francije. "Na OP Francije se je zdelo, da želi krajšati točke. Enako je bilo videti tudi ta teden," je še povedal nekdanji prvi igralec sveta.

Že v ekipi so mu svetovali, naj se umakne Foto: Gulliver/Getty Images

Kaj je natanko Murray mislil z osredotočenostjo Srba, ne vemo. Smo pa lahko videli, da se je Beograjčan v zadnjih časih vpletal v stvari, ki sicer so povezane s tenisom, a ne z igranjem tenisa, kar je trenutno njegova primarna dejavnost. Že njegovi najbližji in trenerska ekipa so mu prigovarjali, naj se raje osredotoči na teniško igro in naj pusti politične stvari ob strani. Đoković je bil namreč eden od glavnih pri ustanovitvi novega teniškega združenja PTPA. Pred dnevi je kot strela z jasnega udarila novica, da je bil spet nominiran za člana sveta teniškega igralca pri ATP. To so zagotovo stvari, ki so ga psihološko oddaljile od teniške igre.

Presenečen je bil, ko je dobil vprašanje od britanskega novinarja. Foto: Gulliver/Getty Images

Kaj si danes misli o cepivu?

Sedemnajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je pogosto tudi tarča novinarskih vprašanj. Ta ga ne pustijo vedno ravnodušnega. Đoković je pred meseci za medije dejal, da ni najbolj naklonjen cepljenju proti koronavirusu.

Iz Avstralije prihajajo zadnje informacije, da bodo morali OP Avstralije zaradi koronavirusa prestaviti na marec ali april. Britanski novinar je Srba vprašal, kaj si misli o tem, da naj bi morali biti igralci cepljeni, če bodo želeli igrati v Melbournu.

"Ne razumem, kaj ste me vprašali. OP Avstralije? April, cepivo? Opravičujem se, ne razumem," je v Londonu začudeno gledal eden od najboljših igralcev sveta, ki je od 17 naslovov za grand slam največ dobil prav na OP Avstralije (8).

"Nič ne vem o cepivu, da bi lahko odšel v Avstralijo. Sploh nisem slišal za to in tudi nisem slišal, da bo OP Avstralije aprila. Avstralija je januarja in iskreno, o cepivu nisem nič slišal. Mislim, da to ni potrebno," je še povedal 33-letni teniški igralec.