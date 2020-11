V sredo je završalo v teniških krogih, potem ko je postalo jasno, da bo Novak Đoković spet nominiran za člana v svet ATP, saj je avgusta odstopil kot predsednik tega sveta in se pridružil novemu združenju igralcev - PTPA. Đokovića so nekateri označili kot hinavca, a Srb je na novinarski konferenci povedal svojo plat zgodbe.

Foto: Guliver/Getty Images

Konec avgusta je odstopil, zdaj pa bi se rad vrnil

Pred začetkom letošnjega OP ZDA je nekaj deset igralcev pod vodstvom Vaseka Pospisila in Novaka Đokovića ustanovilo novo teniško združenje (PTPA), kjer naj bi se med drugim zavzemali za nižje uvrščene igralce na svetovni lestvici. Kanadčan in Srb sta takrat, kot je dejal Đoković, morala odstopiti iz sveta igralcev ATP. Včeraj je kot strela z jasnega udarila novica, da sta oba igralca znova nominirana za člana sveta ATP, kar je začudilo marsikoga. Nekateri so celo menili, da so se načrti PTPA združenja izjalovili in da bi se Vasek in Novak rada vrnila. Nekateri pa so Srba označili celo za hinavca.

Bolje, da bi se posvetil tenisu, a čuti odgovornost

Že pred časom smo lahko brali, da prvi igralec sveta vse preveč energije porablja za te stvari, namesto da bi se posvetil tenisu. Takšnega mnenja so tudi v njegovi ekipi. "Čutim odgovornost in dolžnost kot nekdo, ki je že toliko časa v vrhu. Če so me že igralci izbrali, potem je to za mene velika čast, da sem jim lahko na voljo."

Foto: Gulliver/Getty Images

Kot je povedal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, se je vsa ta leta trudil biti dostopen in proaktivno daje predloge in ideje. Vse to v veri, da se izboljša sistem za večino igralcev, še posebej tistih, ki so na lestvici nižje uvrščeni. Večinoma se govori o igralcih, ki so uvrščeni med prvih sto mest, medtem ko se o preostalih, ki imajo veliko večje težave, ne govori nič. Beograjčana predvsem moti, da narobe interpretirajo njegove besede.

"Zadnja dva dneva govorijo, da je morda hinavsko od mene, da se kot ustanovitelj PTPA vrnem v svet igralcev. Nisem se imel namena vrniti. Ne vem, zakaj so igralci iz sveta zahtevali, da s Pospisilom dava odpoved. Takrat sem povedal, da sploh ne vidim težav. Ljudem sem poskušal pojasniti, ampak so v tenisu določene struje, ki ne želijo, da se to uresniči, in ne želijo tega razumeti, ker imajo druge interese," se je razgovoril Nole, ki je za svojo nominacijo izvedel šele pred tremi ali štirimi dnevi.

Foto: Gulliver/Getty Images

Igralci so ju prosili, naj se znova pridružita

"Velika skupina igralcev naju je prosila, da sva spet v svetu igralcev. Z zadovoljstvom sva to sprejela. Za naju je to čast, saj od tega ne dobiva nobenega denarja ali karkoli drugega. Glede na to, da so naju spet nominirali in da so naju na nek način izgnali iz tega sveta, samo govori, kako dobro sva delala in koliko zaupanja imava od velikega števila igralcev."

"Pomembno je, da se piše, da je Novak hinavec" Foto: Reuters

Prvi igralec sveta je povedal, da je do torka zvečer želel kot ustanovitelj PTPA sodelovati z združenjem ATP, ampak ko so sprejeli pravilo, da ne moreš biti član sveta, če si član katerekoli organizacije znotraj teniškega sistema, je spremenil svoj pogled.

"S tem so poslali jasno sporočilo, kaj si mislijo o tem. Onemogočili so nam, da smo v svetu. Nisva se midva prijavila, kot je to predstavljeno v medijih, ampak so naju drugi nominirali. ATP želi nasprotje tega, kar si želijo igralci. To so politične igrice iz zakulisja, ampak o njih se malo piše. Pomembno je, da se piše, da je Novak hinavec."

"Dobro, to ni prvič in vajen sem tega. To še krepi moj odpor in me še bolj motivira, da delam tisto, kar je dobro za šport in igralce. To je samo začetek PTPA. Videli bomo, kaj bo naša naslednja poteza. Od zdaj bomo morali drugače pristopiti k vodenju PTPA, zdaj vsaj vemo, pri čem smo," je dejal 33-letni teniški igralec.

Koliko to vpliva na njegovo igro?

Odkrito se lahko vprašamo, koliko te stvari vplivajo na njegove igre. V sredo zvečer je v Londonu na finalnem turnirju najboljše osmerice izgubil proti Daniilu Medvedjevu in tako zapravil priložnost, da bi se uvrstil v polfinale. Res je, da ima Novak veliko izkušenj, a te stvari zagotovo malo vplivajo na njegovo igro. Se mu bo v prihodnjih dneh uspelo bolj zbrati in zaigrati bolje?