Se je v soboto zgodila teniška revolucija?

After today’s successful meeting, we are excited to announce the beginning of the Professional Tennis Players Association (PTPA). The first player only association in tennis since 1972. #PTPA pic.twitter.com/070TRKZ4xG — Vasek Pospisil (@VasekPospisil) August 29, 2020

Vodilno vlogo prevzela Đoković in Pospisil

Kanadski teniški igralec Vasek Pospisil je na družbena omrežja objavil fotografijo članov novoustanovljenega združenja. Ti stojijo na igrišču Flushing Meadows, kjer bo prihodnji teden potekalo OP ZDA.

Prva moža tega združenja sta že omenjena Novak Đoković in Vasek Pospisil. Srb je že odstopil z mesta predsednika sveta igralcev ATP, prav tako je iz sveta odstopil Pospisil. Kanadčan, ki je trenutno uvrščen na 92. mesto lestvice ATP, je dejal, da si želi, da bi imeli igralci lahko več vpliva pri odločanju teniške turneje ATP.

Želijo, da se slišijo njihovi glasovi

"Jasno je, da je kot član sveta igralcev v trenutni strukturi ATP zelo težko, ali celo nemogoče, vplivati na večje odločitve, ki so jih sprejeli," je pred dnevi ob svojem odstopu napisal Pospisil. V soboto je že zapisal, kaj je cilj novega združenja.

"Združenje profesionalnih teniških igralcev (PTPA) ne želi povzročiti kakršnekoli težave znotraj ali zunaj teniške turneje. To je preprosto združenje igralcev, ki želijo, da se slišijo njihovi glasovi in lahko vplivajo na odločitve, ki vplivajo na naša življenja in preživetje."

I agree @RafaelNadal. These are uncertain and challenging times, but I believe it’s critical for us to stand united as players, and as a sport, to pave the best way forward. https://t.co/foAmiLVrdV — Roger Federer (@rogerfederer) August 29, 2020

Nadal: Čas je za enotnost in ne za ločitev

Velika vrednost novega združenja je zagotovo Novak Đoković, trenutno prvi igralec sveta in eden najboljših teniških igralcev vseh časov. Na nasprotnem bregu pa sta se (ne)pričakovano znašla Roger Federer in Rafel Nadal. Ne samo, da se nista pridružila združenju, ampak sta tudi javno pozvala, da ni čas za tovrstne spremembe.

"V svetu so trenutno težke razmere. Osebno verjamem, da so to časi, ko moramo ostati mirni in da vsi skupaj delamo v isti smeri. Čas je za enotnost in ne za ločitev. To so trenutki, ko je mogoče doseči velike stvari. Vsi igralci, organizatorji turnirjev in vodstveni organi moramo sodelovati. Imamo večji problem in ločitev ni rešitev za to," je med drugim zapisal Španec.

Roger Federer in Rafael Nadal nista podprla novega združenja. Foto: Gulliver/Getty Images

Nadala podprl tudi Roger Federer

Tega je nekoliko pozneje podprl tudi veliki Roger Federer. "Strinjam se, Rafael Nadal. Trenutno so zahtevni in negotovi časi, vendar verjamem, da je za nas ključnega pomena, da smo združeni kot igralci in kot šport ter da si utiramo najboljšo mogočo pot za naprej," je zapisal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Tako Federer kot Nadal trenutno nista v New Yorku in ne bosta nastopila na OP ZDA. Prvi ima poškodovano koleno, medtem ko se je Nadal odločil, da zaradi trenutnih razmer v svetu (novi koronavirus, op. p.) ne bo potoval v ZDA.

Andy Murray še razmišlja oziroma bo nekaj časa še počakal. Ga bo Novak Đoković lahko prepričal? Foto: Gulliver/Getty Images

Andy Murray bi raje videl, da bi bila vključena tudi dekleta

Andy Murray, član nekdanje velike četverice, je povedal, da bi rad še nekoliko počakal s svojo odločitvijo. "Nisem popolnoma proti sindikatu ali združenju igralcev. Kot prvo se mi zdi, da bi moralo imeti zdajšnje vodstvo (ATP) več časa za uresničitev svojih ciljev," je za Guardian povedal Škot, ki bi si med drugim želel, da bi bila v novo združenje vključena tudi dekleta.

"Mislim, da bi bilo to veliko močnejše sporočilo, če bi bil v to vključen tudi WTA. Trenutno ni tako. Če bi se to v prihodnosti spremenilo, bi bilo to nekaj, kar bi zagotovo upošteval," je še povedal Murray.

Zanimivo bo v prihodnosti spremljati, kakšno veljavo bo imelo novo združenje in kaj bo to pomenilo za prihodnost tenisa. Vodstvo ATP ni ravno navdušeno nad novim združenjem.