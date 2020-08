Bedene v prvem krogu s Fincem, Juvanova z domačinko, Osaka vendarle na teren

Pred 53,4 milijona ameriških dolarjev vrednem grand slamu je 19-letna Juvanova na 112. mestu svetovne lestvice WTA, Arconadova pa je na 140. mestu.

Juvanova je pred dvema letoma osvojila zlato na olimpijskih igrah mladih v posamični konkurenci in med dvojicami. Naslednje leto se je uvrstila v drugi krog velikega slama v Wimbledonu, kjer jo je po treh nizih ugnala pozneje poražena finalistka in ameriška zvezdnica Serena Williams.

V začetku letošnjega avgusta se Juvanovi ni uspelo še drugi teden zaporedoma prebiti skozi kvalifikacije turnirja WTA. V Palermu je preskočila vse tri ovire in zmagala tudi v prvem krogu glavnega turnirja, v Pragi pa je pokleknila na drugi stopnički kvalifikacij.

Enaintridesetletni Bedene, ki na lestvici ATP zaseda 61. mesto, je v dobri formi. Ljubljančan je 25. avgusta izpadel v tretjem krogu serije masters Cincinnati, ki poteka v New Yorku.

Bedene je v dobri formi. Foto: Gulliver/Getty Images

Po uri in devetih minutah igre ga je v boju za četrtfinale 4,2 milijona dolarjev vrednega turnirja s 6:3 in 6:3 premagal Rus Danil Medvedjev, peti igralec svetovne lestvice. Bedene je tako klonil po štirih zmagah na turnirju. Po dveh slavjih v kvalifikacijah in na glavnem turnirju.

Srb Novak Đoković, prvi igralec sveta, se bo na odprtem prvenstvu ZDA pomeril z Damirjem Džumhurjem iz Bosne in Hercegovine. Drugi nosilec je tretji s svetovne lestvice, Avstrijec Dominic Thiem, ki bo uvodoma prekrižal lopar s Špancem Jaumejem Munarjem.

Na turnirju igralk je prvopostavljena Čehinja Karolina Pliškova, tretja na lestvici WTA, njena prva tekmica bo Ukrajinka Angelina Kalinina. Mesto za Čehinjo je na WTA Sofia Kenin, Američanka se bo uvodoma pomerila z Belgijko Yanino Wickmayer.

Osaka vendarle spet na teren v New Yorku

Japonska teniška zvezdnica Naomi Osaka je sporočila, da bo vendarle nadaljevala prekinjen turnir serije masters, ki so ga iz Cincinnatija prestavili v New York. Osaka je po zgledu košarkarjev v NBA v četrtek z napovedjo odhoda s turnirja podprla športni bojkot zaradi rasne diskriminacije policije.

Da si je premislila so zaslužni organizatorji turnirja, ki so s skupno izjavo prav tako podprli boj proti diskriminaciji, prav tako pa prekinili tekmovanje, dvoboje pa prestavili. "Bila sem pripravljena brez boja izgubiti dvoboj proti Elise Mertens. Po pogovorih z WTA in organizatorji pa sem se premislila. Predvsem za to, ker so me razumeli in podprli. Zato se jim iskreno zahvaljujem. V petek bom na igrišču," je dejala nekoč prva, zdaj pa deseta igralka sveta.