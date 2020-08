Najbogatejša športnica dvignila glas proti rasizmu: Slabo mi je od tega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nove športne prekinitve, a tokrat ne zaradi koronavirusa, ampak zaradi boja proti rasizmu. Sprva so tekme odpovedali v košarkarski ligi NBA, kmalu za tem so vse četrtkove dvoboje odpovedali na teniškem turnirju serije masters v New Yorku, kjer igrajo nekateri najboljši igralci.

Prva, ki se je izpostavila, je japonska teniška igralka Naomi Osaka, ki je bila že pred tem velika borka za pravice temnopoltih ljudi. Nekdanja prva igralka sveta bi morala v četrtek igrati polfinalni dvoboj z Belgijko Elise Mertens, a ga je samovoljno odpovedala.

Zakaj je Naomi Osaka dvignila glas? Dogodek, ki je razburil javnost, se je zgodil v nedeljo, ko se je v kraju Kenosha v ameriški zvezni državi Wisconsin zgodilo streljanje. Policist je kar sedemkrat v hrbet ustrelil temnopoltega Jacoba Blaka, in to pred očmi njegovih treh mladoletnih otrok, ki so čakali v avtomobilu, v katerega je želel v trenutku streljanja vstopiti. Osemindvajsetletni Blake, ki je zaradi posledic streljanja paraliziran od pasu navzdol, naj bi se po besedah policistov upiral aretaciji, kar pa z viralnega videoposnetka, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, ni mogoče potrditi. Bil je tudi neoborožen. To je še en primer rasne nestrpnosti, ki že mesece pretresa ameriško družbo. Spomnimo, proteste je spodbudila smrt temnopoltega Georgea Floyda, ki mu je policist kar devet minut s kolenom pritiskal na vrat in prijema ni popustil, čeprav je Floyd večkrat poudaril, da ne more dihati. (A. T. K.)

Naomi Osaka in Serena Williams v finalu OP ZDA leta 2018. Foto: Gulliver/Getty Images

"Jutri sem imela na sporedu polfinalni dvoboj, ampak ne bom igrala. Sem športnica, ampak predvsem sem temnopolta ženska. Trenutno so pomembnejše stvari od športa, na katere je treba biti pozoren. Bolje je, da vidimo, kaj se dogaja, kot da me gledate, kako igram tenis. Nič se ne bo spremenilo, če ne bom igrala, lahko pa nekaj spremenim, če začnem pogovor v športu, kjer večinoma igrajo belopolti športniki."

"Utrujena sem od stvari, ki se dogajajo. Slabo mi je že od tega genocida, ki ga policija izvaja nad temnopoltimi," je še zapisala trenutno deseta igralka sveta in trenutno najbolje plačana športnica na svetu.

Teniška igrišča v New Yorku bodo v četrtek samevala. Foto: Gulliver/Getty Images

Kmalu za tem je vse teniške dvoboje odpovedal organizator turnirja

Kmalu za tem so se na dogajanje odzvali tudi organizatorji teniškega turnirja v New Yorku - Western & Southern Open. Ti so se odločili, da v četrtek ne bo odigran noben dvoboj.

"Tenis kot šport zavzema stališče proti rasni neenakosti in družbeni nepravičnosti, ki je v ZDA postavljena v ospredje. V ameriški teniški zvezi (USTA) in profesionalnih združenjih igralcev in igralk (ATP, WTA) smo se odločili, da v četrtek, 27. avgusta, prekinemo turnir Western & Southern Open. Dvoboji se bodo nadaljevali v petek, 28. 8.," se je glasilo uradno sporočilo organizatorjev in združenj.