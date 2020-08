Kateri šport dekletom prinaša največ dobička?

V današnjem profesionalnem športu tudi dekleta lahko zaslužijo vrtoglave vsote. To že nekaj let kaže Forbesova lestvica. Zanimivo je, da kar devet od desetih najboljših športnic prihaja iz istega športa.

Tenis je trenutno šport, kjer se obračajo največji zaslužki. Kar devet od desetih športnic se preživlja s teniškim loparjem. Edina izjema je Alex Morgan, ki se ukvarja z nogometom. Tenis je bil med drugim eden prvih športov, pri katerem so začeli izenačevati denarne nagrade med moškimi in ženskimi turnirji. V času karantene se je veliko govorilo o tem, da naj bi združili ATP in WTA. Eden od podpornikov tega je tudi Roger Federer.

OP ZDA Foto: Gulliver/Getty Images

Prvo OP ZDA, potem je moralo miniti 28 let

OP ZDA je bil prvi turnir za grand slam, na katerem je zmagovalka dobili enak znesek kot zmagovalec med moškimi, in sicer leta 1973. Miniti je moralo kar 28 let (2001), da so se za takšno potezo odločili pri OP Avstralije, organizatorji turnirja v Wimbledonu so se tako odločili leta 2007. Danes imajo vsi turnirji za grand slam izenačene nagrade za moške in ženske.

Izstopata Naomi Osaka in Serena Williams

Ne gre pa le za turnirske nagrade, dekleta so zelo zanimiva tudi za sponzorje. Pravzaprav na ta način večinoma dobijo večji del denarne pogače. Letos lahko govorimo tudi o rekordu. Tega je podrla Naomi Osaka, japonska teniška igralka. Pred tem je bila lastnica rekorda Rusinja Marija Šarapova, zdaj že nekdanja teniška igralka.

Še vseeno pa ženske kar precej zaostajajo z moškimi zaslužki. Naomi Osaka je na skupni lestvici šele na 29. mestu, Serena Williams pa je na 33. mestu.

Foto: Getty Images

Naomi Osaka, teniška igralka Skupni zaslužek: 31,3 milijona evrov Turnirske nagrade: 2,8 milijona evrov Sponzorji: 28,5 milijona evrov

Foto: Getty Images

Serena Williams, teniška igralka Skupni zaslužek: 30,1 milijona evrov Turnirske nagrade: 3,3 milijona evrov Sponzorji: 26,8 milijona evrov

Foto: Reuters

Ashleigh Barty, teniška igralka Skupni zaslužek: 10,9 milijona evrov Turnirske nagrade: 8,4 milijona evrov Sponzorji: 2,5 milijona evrov

Foto: Gulliver/Getty Images

Simona Halep, teniška igralka Skupni zaslužek: 9,1 milijona evrov Turnirske nagrade: 5,8 milijona evrov Sponzorji: 3,3 milijona evrov

Foto: Gulliver/Getty Images

Bianca Andreescu, teniška igralka Skupni zaslužek: 7,4 milijona evrov Turnirske nagrade: 4,1 milijona evrov Sponzorji: 3,3 milijona evrov

Foto: Reuters

Garbine Muguruza, teniška igralka Skupni zaslužek: 5,5 milijona evrov Turnirske nagrade: 1,7 milijona evrov Sponzorji: 3,8 milijona evrov

Foto: Gulliver/Getty Images

Elina Svitolina, teniška igralka Skupni zaslužek: 5,4 milijona evrov Turnirske nagrade: 4,5 milijona evrov Sponzorji: 900 tisoč evrov

Foto: Gulliver/Getty Images

Sofia Kenin, teniška igralka Skupni zaslužek: 4,8 milijona evrov Turnirske nagrade: 4 milijoni evrov Sponzorji: 800 tisoč evrov

Foto: Reuters

Angelique Kerber, teniška igralka Skupni zaslužek: 4,4 milijona evrov Turnirske nagrade: 1,1 milijona evrov Sponzorji: 3,3 milijona evrov

Foto: Gulliver/Getty Images