Mesec dni dolg nogometni ples v Ameriki, razširjeno klubsko svetovno prvenstvo, se je v soboto začelo z remijem Al Ahlyja in Interja iz Miamija (0:0). V nedeljo sledi prva poslastica prvenstva: ob 21. uri evropski prvak PSG igra z Atleticom iz Madrida z Janom Oblakom. Pred tem se merijo še nogometaši Bayerna iz Münchna in Aucklanda.

PSG je to sezono osvojil vse, ne le doma, tudi evropsko ligo prvakov. Atletico Madrid je ostal brez kosa srebrnine. So pa Jan Oblak in soigralci v skupinskem delu lige prvakov premagali Parižane. Zmagovalec te tekme na klubskem svetovnem prvenstvu bo favorit skupine B, v kateri sta še brazilski in južnoameriški prvak Botafogo ter Seattle Sounders.

"Na turnir smo prišli polni entuziazma in želje, da ga osvojimo. Imamo pa težko skupino z zmagovalcem cope libertadores in z zmagovalcem lige prvakov," je pred nedeljsko tekmo v Los Angelesu dejal trener Atletica Diego Simeone.

Nedeljski spored na klubskem svetovnem prvenstvu bodo v noči na ponedeljek po srednjeevropskem času sklenili Palmeiras in Porto ter Botafoto in Seattle Sounders.

Klubsko SP, prvi krog:

Nedelja, 15. junij: