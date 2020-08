Tako kot večina športnih tekmovanj po svetu tudi teniška potekajo za zaprtimi vrati. Te dni se tako teniški igralci kot igralke merijo na mastersu v Cinncinatiju, ki pa zaradi zdravstvenih razlogov poteka v New Yorku, in sicer na istem prizorišču, kot bo prihajajoči grand slam. Po prvih dvobojih so si igralci enotni, da pogrešajo navijače.

"Zdi se mi, da ustvarijo energijo," je dejala nekdanja številka ena ženskega tenisa Viktorija Azarenka. V prvem krogu turnirja je Belorusinja na enem izmed igrišč teniškega centra Flushing Meadows s 6:2 in 6:3 premagala Hrvatico Donno Vekić.

Po zmagi je potožila, da navijači lahko močno pripomorejo k poteku dvoboja. "Posebni trenutki se vedno zgodijo ob navzočnosti navijačev, ki lahko prevesijo tehtnico na katerokoli stran. Včasih je celoten stadion proti tebi, kar ti potem da še dodaten zagon" je dejala Azarenka.

Vendar pa se bodo za nedoločen čas v prihodnosti teniški igralci ob vrnitvi na igrišča morali privaditi na razmere, ki veljajo zaradi omejitve širjenja pandemije koronavirusa.

"Vem, da zveni klišejsko, ampak na igrišču si moraš ustvariti neko svojo atmosfero. Ni enako," pravi Andy Murray. Foto: Gulliver/Getty Images

Murray: Brez navijačev ni nikakršnega vzdušja

"Ni nikakršnega vzdušja, zato je vse skupaj malce čudno. Vem, da zveni klišejsko, ampak na igrišču si moraš ustvariti neko svojo atmosfero. Ni enako," je občinstvo pogrešal tudi Andy Murray. Škot, nekdanji prvi igralec sveta, je po devetmesečni vrnitvi v karavano ATP premagal Američana Francesa Tiafoeja s 7:6 (6), 3:6 in 6:1.

Murray je dejal, da so navijači še posebej pomembni v trenutku utrujenosti in ko se igra v težkih pogojih: "Navijači ti včasih pomagajo, da se bolje osredotočiš in ti dajo dodaten zagon pri energiji ali pa koncentraciji. Vsekakor je drugače."

V drugem krogu Murrayja, trenutno 129. igralca sveta, čaka težji izziv, pomeril se bo z Nemcem Alexandrom Zverevom, sedmim igralcem sveta.

Za moško teniško karavano je to prvi turnir po prekinitvi, teniške igralke so se pred tem že merile v Pragi in Lexingtonu, 31. avgusta pa se bo v New Yorku začelo odprto prvenstvo ZDA.

Azarenka: Virtualni navijači v ligi NBA so videti srhljivo

Največji teniški igrišči v New Yorku Arthur Ashe in Louis Armstrong ta teden nista odprti, Azarenka pa upa, da ju ameriška teniška zveza ne bo poskušala zapolniti z virtualnimi navijači. "Upam, da ne bodo na tribune postavili virtualnih oseb, ker bi bilo to zelo čudno," je dejala Belorusinja, ki pravi, da so virtualni navijači v košarkarski ligi NBA videti srhljivo.

