Se bo zgodilo nepredstavljivo? Konec sezone v ligi NBA?

Košarkarji Milwaukee Bucks so zaradi policijskega nasilja bojkotirali današnjo tekmo z Orlandom in sprožili efekt snežene kepe. Odpovedi in bojkoti športnikov se kot požar širijo po vsej državi.

Košarkarji Milwaukee Bucks so zaradi policijskega nasilja bojkotirali današnjo tekmo z Orlandom in sprožili efekt snežene kepe. Odpovedi in bojkoti športnikov se kot požar širijo po vsej državi. Foto: Getty Images

Potem ko so se košarkarji Milwaukee Bucks, najboljšega moštva rednega dela lige NBA, odločili, da zaradi ponovnega policijskega nasilja, ki je povzročilo hude poškodbe še enega temnopoltega prebivalca ZDA, in sistemskega rasizma bojkotirajo peto tekmo končnice proti Orlandu , so se za podoben korak odločili tudi pri LA Lakers. Vodstvo lige NBA je zato odpovedalo vse tri tekme, ki so bile nocoj na programu lige. A to še ni vse. Odpovedi športnikov se kot požar širijo po vsej državi, LeBron James celo poziva k predčasnemu koncu sezone v ligi NBA.

"J**** to! Zahtevamo spremembe, dovolj imamo," je eden največjih zvezdnikov lige NBA LeBron James brez olepševanja zapisal na svojem profilu na Twitterju. In še zdaleč ni bil edini.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT — LeBron James (@KingJames) August 26, 2020

Vse kaže, da bi se bojkot v ligi NBA kaj kmalu lahko preselil na preostalo športno dogajanje onkraj Atlantika in da zgolj slogani na dresih 'Black lives matter' ne bodo več dovolj.

Vse tekme so že odpovedali v ženski profesionalni košarkarski ligi WNBA, odločitev košarkarjev v ligi NBA podpirajo številni zvezdniki v najmočnejših ligah, tudi v NFL in MLB, kjer je bilo v znak strinjaja s protestom odpovedanih več tekem.

Osaka odpovedala svoj nastop

Svoj nastop v polfinalu teniškega turnirja WTA v New Yorku je takoj odpovedala tudi teniška igralka Naomi Osaka, čemur je sledila začasna prekinitev obeh turnirjev, tudi moškega. Kot je zapisala na družbenih omrežjih, kot črnka čuti, da obstajajo pomembnejše zadeve, ki potrebujejo takojšnjo pozornost, kot to, da jo gledajo, kako igra tenis.

Kaj je sploh sprožilo tak odziv športne javnosti? Košarkarje najboljšega moštva rednega dela lige NBA Milwaukee Bucks je razjezil nov prikaz policijskega nasilja nad temnopoltimi Američani. Dogodek, ki je razburil javnost, se je zgodil v nedeljo, ko se je v kraju Kenosha v ameriški zvezni državi Wisconsin zgodilo streljanje. Policist je kar sedemkrat v hrbet ustrelil temnopoltega Jacoba Blakea, in to pred očmi njegovih treh mladoletnih otrok, ki so čakali v avtomobilu, v katerega je želel v trenutku streljanja vstopiti.



Osemindvajsetletni Blake, ki je zaradi posledic streljanja trenutno paraliziran od pasu navzdol, naj bi se po besedah policistov upiral aretaciji, kar pa iz viralnega videoposnetka, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, ni mogoče potrditi. Bil je tudi neoborožen. To je še en primer rasne nestrpnosti, ki že mesece pretresa ameriško družbo. Spomnimo, proteste je spodbudila smrt temnopoltega Georgea Floyda, ki mu je policist kar devet minut s kolenom pritiskal na vrat in prijema ni popustil, čeprav je Floyd večkrat poudaril, da ne more dihati.

Bojkot tekme sprožil efekt snežne kepe

Snežno kepo, ki bo imela, kot kaže, širše razsežnosti, so začeli kotaliti pri moštvu Milwaukee Bucks, ki sinoči niso želeli odigrati pete tekme prvega kroga končnice proti Orlandu (zmagovalec tega para se bo v nadaljevanju končnice pomeril z Dragićevo Vročico).

Igralci so svojo odločitev povzeli v izjavi za javnost, ki jo je prebral branilec moštva Sterling Brown.

"Zadnji štirje meseci so osvetlili neprestano rasno nepravičnost, s katero se spopada naša afriško-ameriška skupnost. Kljub številnim pozivom k spremembam se ni zgodilo nič, zato naš fokus ne more biti na košarki," so pojasnili odločitev za drastično potezo, o kateri so razmišljali že dlje.

Vodstvo lige je po bojkotu Bucksov takoj odpovedalo tudi preostali tekmi končnice tega večera, Oklahoma City Thunder – Houston Rockets ter Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers.

Full statement from the Milwaukee Bucks: pic.twitter.com/jjGEyVcCmB — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 26, 2020

LA Lakers in LA Clippers želijo, da se sezona konča Moštva, ki tekmujejo v končnici lige NBA, so se po burnem dogajanju srečala na sestanku, namenjenu pogovoru o nadaljevaju sezone. Kot poročajo nekateri viri, naj bi v obeh moštvih iz Los Angelesa zahtevali, da se sezona predčasno konča, medtem ko so ostala moštva temu nasprotovala. Sources: Every team besides Lakers and Clippers voted to continue playing. LeBron James said in meeting he want owners to be more involved/take action. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 27, 2020 LeBron James je na sestanku odločno zahteval, da lastniki klubov potegnejo bolj odločne poteze, se bolj vključijo v situacijo in storijo več na področju vprašanja rasizma. Ko so ostala moštva, razen LA Clippers, predčasni konec sezone izključila, je James sestanek protestno zapustil. Ameriški mediji poročajo, da se je sestanek končal zelo slabo in grdo, in da James vztraja pri tem, da ne bo več igral košarke. Več bo jasnega na sestanku danes popoldne, ko se bodo moštva sestala v vodstvom lige NBA.

Potezo košarkarjev pohvalil tudi Obama

Odločitev ameriških košarkarjev je pohvalil tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama. "Javno želim pohvaliti igralce moštva Bucks, da so se postavili za tisto, v kar verjamejo," je zapisal na svojem profilu na Twitterju. "Vse naše inštitucije bodo morale podpreti naše skupne vrednote."

I commend the players on the @Bucks for standing up for what they believe in, coaches like @DocRivers, and the @NBA and @WNBA for setting an example. It’s going to take all our institutions to stand up for our values. pic.twitter.com/rUGETgAt7P — Barack Obama (@BarackObama) August 27, 2020

Protest Milwaukeja je podprlo tudi združenje igralcev lige NBA, združenje trenerjev lige NBA pa se je protestu pridružilo z izjavo. "Nesmiselna ustrelitev Jacoba Blaka in drugih črnih moških in žensk pomeni potrebo po ukrepanju. Ne po končnici, ne nekoč v prihodnosti, ampak takoj," so sporočili trenerji.

Milwaukee Bucks prav tako zahtevajo, da se sestane državni kongres Wisconsina in takoj ukrepa proti policijski surovosti in sprejme reforme kazenskega sistema. Guverner Wisconsina Tony Evers je odgovoril, da se popolnoma strinja s tem, in se košarkarjem zahvalil za pobudo.

Tony Evers: Charge the cops who shot Jacob Blake - Sign the Petition! https://t.co/UECmtcCLaf via @Change — Vee Cakez (@Vcakezbayb) August 27, 2020

Kritike s strani Trumpovih podpornikov

Vsi pa le niso tako navdušeni nad potezo košarkarjev in igralcev baseballa. Tako se je denimo borec mešanih borilnih veščin Colby Covington, sicer odkrit simpatizer ameriškega predsednika Donalda Trumpa, na twitterju odzval, naj se, če si res želijo sprememb, raje odpovejo svojimi milijonskim plačam in se raje oprijemo najtežje službe na svetu, naj raje postanejo policisti.