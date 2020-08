Milwaukee bojkotiral tekmo, nato vodstvo lige NBA odpovedalo še preostali tekmi

Liga NBA, 25. avgust

Za zdaj so tri moštva, ki so se že uvrstila v drugi krog končnice in prav vsa v vzhodni konferenci. Tako smo že dobili tudi prvi polfinali par, ki ga bosta tvorila Toronto Raptors in Boston Celtics, Miami Heat pa po metli proti Indiana Pacers še čaka na zmagovalca dvoboja med Milwaukee Bucks in Orlando Magic.

Peta tekma med tekmeca bi morala biti odigrana v noči na četrtek, a so se pri Bucks odločili, da jo bojkotirajo, potem ko je policist pred dnevi ustrelil Jacoba Blaka, ki je ostal hrom. O bojkotu so po nedeljskem dogodku razmišljali tudi košarkarji Toronta in Bostona, ki se bodo pomerili v polfinalu vzhodne konference.

"Naveličani smo umorov in krivic," je dejal branilec Milwaukeeja George Hill, ki se skupaj s soigralci ni pojavil na parketu.

Medtem so se košarkarji Orlanda ogrevali na svoji polovici igrišča, nekaj minut pred uradnim začetkom tekme pa tudi sami zapustili parket.

Vodstvo lige je kmalu reagiralo in odpovedalo tudi preostali dve tekmi, ki bi morali biti v noči na četrtek.