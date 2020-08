Goran Dragić ima nekaj, česar ne more imeti vsak

Pisalo se je leto 2016, ko je bil Goran Dragić v kvalifikacijah za EuroBasket izbran za kapetana naše reprezentance. Če je bilo takrat še morda čutiti, da v glavi še ni naredil tistega premika za to funkcijo, se je vse spremenilo, ko se je letnica obrnila na 2017.

Od takrat naprej spremljamo gospoda vodjo z veliko začetnico, ki s svojo željo po višjem cilju za seboj potegne celotno moštvo. S prihodom Luke Dončića je začutil dodatno energijo in imel pred seboj nenehno le zlato medaljo. Hodil je, preostali so mu sledili.

Tudi v ligi NBA je začutil, da lahko s soigralci Miami Heat spiše lepo zgodbo. Na vsakem koraku se obnaša kot pravi lider, na parketu pa s svojo lucidnostjo in zrelo igro kaže dodatne razsežnosti.

Dragićevih 23 proti Indiani in nora zadnja četrtina

Njegov čivk pove vse

Foto: Getty Images V očeh se mu vidi, kako si želi spisati novo poglavje v karieri, in začutil je, da bi lahko v letošnji nekoliko nenavadni sezoni zaradi epidemije covid-19 naredil še nekaj več.

Njegov čivk po gladki zmagi proti Indiana Pacers, ki jo je s soigralci v prvem krogu končnice pometel s kar 4:0 v zmagah, je dovolj zgovoren: "Izjemen ekipni uspeh v tekmovalni seriji. Osredotočeni smo na en cilj. Kapo dol košarkarjem Indiane. Gremo, Miami Heat."

Verjetno ni cilj častno izgubiti proti Milwaukee Bucks, ki bodo najverjetneje tekmec v polfinalu vzhodne konference, temveč želi na kolena spraviti slehernega nasprotnika, ki se bo postavil po robu ekipi Miami Heat, ki deluje zelo povezano. In ekipni duh je v končnicah izjemnega pomena.

Great team effort in a competitive series!! We are focused on ONE goal!!! Hats off to the @Pacers . Let’s go @MiamiHEAT NATION!!! #TheDragon 🐲 #dracarys 🔥 — Goran Dragić (@Goran_Dragic) August 25, 2020

Povrhu vsega Gogi kaže podobne predstave kot na EuroBasketu2017, ko je bil izbran za MVP turnirja.

Po prvih štirih tekmah končnice njegovo povprečje znaša 23 točk, pet asistenc in štiri skoke na tekmo.

Trener se je prepričal na lastne oči

Pred šestimi leti je prišel na Florido in v krstni sezoni upal, da bi lahko z ekipo naredil nekaj več, vendar je imel nato eden od stebrov ekipe Chris Bosh zdravstvene težave. V vmesnem času je postal še kapetan Miamija, visokih ciljev ni izgubil niti, ko se je upokojil Dwyane Wade. Čeprav je star 34 let, se iz leta v leto razvija in postaja vse boljši vodja, kar poudarjajo številni v ligi NBA.

Pomagal je Miamiju, da je v prvem krogu končnice s 4:0 pometel z Indiano. Foto: Getty Images

"Na lastne oči sem se lahko prepričal. Če bi ga videli v dresu slovenske reprezentance, bi vam bilo jasno. Bil je vodja, glasovni vodja, čustveni vodja, vzorčni model vodje. Tudi v ligi NBA je tako. Postal je vodja v Miamiju, kot so bili pred tem Haslem, Wade in Bosh. Večkrat ga vidim, kako vodi Tylerja (Tyrjer Herro, op. a.), Duncana (Duncan Robinson, op. a.) in Nunna (Kendrick Nunn, op. a.). V sebi nosi lastnosti pravega vodje. Zna se pogovarjati in povezati z vsako osebnostjo," je poudaril njegov trener pri Miamiju Eric Spoelstra, ki ga je v času reprezentančne akcije obiskal v Sloveniji.

"Izjemna oseba"

Prav zaradi predstav na parketu in vseh lastnosti, ki jih je prvi mož stroke naštel, lahko pričakujemo, da bo po koncu sezone na tržnici vroče ime. Pogodba se mu je iztekla, a ima Miami možnost, da izenači vsako ponudbo, ki mu jo bodo morebiti ponudila druga moštva. Do težave bi lahko prišlo le pri višini njegove plače, saj Miami v proračunu nima veliko manevrskega prostora. A je to vprašanje, ki v tem trenutku ni pomembno.

Jimmy Butler ga izjemno spoštuje. Foto: Getty Images

Za Gogija je pomembna pot, ki jo tlakuje v balončku. In kot je razbrati, ima veliko željo osvojiti ligo. "Goran je izjemna oseba. Za zmago bo naredil vse, ne glede na to, ali pride s klopi ali tekmo začne v prvi peterki … Tako je pameten, da bo naredil vse, povsem vse za vsakega. Povrhu vsega je dokazano, da je zmagovalec," je dejal Jimmy Butler, s katerim sta postala zelo dobra prijatelja. In zdravega Butlerja, ki ima težave z ramo, bo Miami potreboval proti Milwaukeeju, proti kateremu bo treba zaustaviti grškega zvezdnika Giannisa Antetokounmpoja. Na treh tekmah v sezoni so mu dvakrat že zagrenili življenje. In v taboru Miamija so prepričani, da mu lahko v polfinalu vzhoda še štirikrat. Prav toliko zmag potrebujejo za dosego naslednjega cilja v nizu.