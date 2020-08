Potem ko je Luka Dončić v eni najboljših predstav dozdajšnjega dela kariere svoje moštvo Dallas Mavericks v podaljšku s trojko ob zvoku sirene in novim trojnim dvojčkom (43 točk, 17 skokov in 13 asistenc) popeljal do zmage nad LA Clippers (135:133) in rezultat v seriji prvega kroga končnice izenačil (2:2), so družbena omrežja oživela, Dončić pa je kot najboljši občutek na svetu opisal trenutek, ko so mu po neverjetni trojki, ki je zapečatila tekmo, soigralci stekli v objem.

Komaj 21-letnemu Luki Dončiću - ta na parketu daje vtis rutiniranega mojstra, ki že vrsto let igra in odloča tekme v končnici lige NBA - so po novi neverjetni predstavi čestitali številni velikani košarke in največji zvezdniki tega športa, številni med njimi so izpostavili značilen Dončićev korak nazaj pred metom trojke, posebnega sprejema pa je bil deležen tudi v domači slačilnici.

Doživel je enega najlepših občutkov

Junak 4. tekme prvega kroga končnice med Dallas Mavericks in LA Clippers, ki je bil zaradi poškodbe gležnja še nekaj ur pred tekmo pod vprašajem, je svoje misli na kratko zbral na novinarski konferenci po tekmi.

Na vprašanje, kaj mu je rojilo po glavi v trenutku, ko je dobil žogo, stopil korak nazaj, kar je postal njegov zaščitni znak, in vrgel žogo proti košu, odgovoril, da občutkov v trenutku, ko je videl, da žoga leti v koš, ne zna opisati, je pa trenutek, v katerem mu je v objem stekla vsa ekipa, opisal kot enega najlepših občutkov, kar jih je kot igralec kadarkoli doživel.

Harrell se mu je za sporno opazko opravičil

Odzval se je tudi na vprašanje o domnevno rasistični opazki Montrezla Harrella, izrečeni na prejšnji tekmi z LA Clippers. Harrell naj bi Dončića označil za "jokajočega belčka" (Pussy Ass White Boy), kar je močno razburilo ameriško javnost. "Nič posebnega, vse to se dogaja v žaru boja, veliko čustev je v igri, še posebej v tej končnici. Včasih izrečeš besede, ki jih v resnici ne misliš. Opravičil se mi je, nič posebnega torej."

Montrezl Harrell se je Dončiću opravičil med ogrevanjem pred 4. tekmo končnice:

Luka Doncic, who was called a "bitch ass white boy" by Montrezl Harrell during Game 3 confrontation: "No worries. There’s a lot of emotions on the court, especially this is playoffs. Sometimes you say things you don’t want to say. He apologized. I respect that, so no problems." https://t.co/QHkZ4flVWf — Tim MacMahon (@espn_macmahon) August 23, 2020

Kaj se dogaja z gležnjem?

Glede levega gležnja je Dončić dejal, da poškodba s tretje tekme z LA Clippres sicer še ni povsem odpravljena, je pa zdravstveno osebje poskrbelo, da je lahko igral. "Mislim, da bo vse v redu," je bil optimističen Dončić, ki ga naslednja tekma čaka v noči na sredo (ob 3.00 po slovenskem času), šesta pa v noči na petek.

Če bo o zmagovalcu serije odločala sedma tekma, bo odločitev padla v soboto, 29. avgusta.

Čestitke po tekmi so deževale po družbenih omrežjih:

@luka7doncic with the dagger!!!! 💥 game over 👀👀👀 — Goran Dragić (@Goran_Dragic) August 23, 2020

We’re Sophomores. It’s all Love. We Chasing the Greats. Not each other. 💯 @luka7doncic #KeepKillin — Trae Young (@TheTraeYoung) August 23, 2020

W O W‼️‼️‼️‼️ Luka we are not worthy!!! — DWade (@DwyaneWade) August 23, 2020

BANG BANG!! In my *Mike Breen voice — LeBron James (@KingJames) August 23, 2020

Invest in a step back!! — Bradley Beal (@RealDealBeal23) August 23, 2020

Sheesh. Step back to freedom — CJ McCollum (@CJMcCollum) August 23, 2020

Luka Magic 🤯🤯🤯 — Terrence Ross (@TerrenceRoss) August 23, 2020

Gonna state the obvious here but damn...LUKA IS A BONAFIDE SUPERSTAR!!! — Kevin Love (@kevinlove) August 23, 2020

Young fella special.. — DeMarcus Cousins (@boogiecousins) August 23, 2020

Luka is different 😳 — Tristan Thompson (@RealTristan13) August 23, 2020