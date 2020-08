Tekma življenja: veličastna vrnitev čarovnika Dončića!

Košarkarski čarovnik Luka Dončić je z rekordnim točkovnim dosežkom, trojnim dvojčkom (43 točk, 17 skokov in 13 asistenc) in trojko ob zvoku sirene Dallas po podaljšku popeljal do zmage nad LA Clippers (135:133) in tako rezultat v tej seriji prvega kroga končnice izenačil (2:2). Se ob tem še kdo spomni, da smo se večji del nedelje spraševali, ali bo Ljubljančan po zvinu gležnja sploh zaigral?

Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 135:133



Učinek Luke Dončića: 43 točk, 17 skoki, 13 asistenc, 1 blokada

Na dan, ko bi Kobe Bryant dopolnil 42 let, zaradi česar so socialna omrežja zvezdnikov lige NBA preplavili zapisi o pokojnem mojstru košarke, je Luka Dončić uprizoril veličastno predstavo. Tekma kariere. Ne le, da je s 43 točkami postavil osebni točkovni rekord, ne le, da je še drugič v končnici prišel do trojnega dvojčka, bil je tudi motor ekipe v prelomnih trenutkih tekme in tisti, ki je ob zvoku sirene v podaljšku sprožil met za tri točke in … In zadel za zmago. Drugo svojega moštva v končnici, kjer je zdaj rezultat v paru Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers znova izenačen (2:2).

Bo igral, ne bo igral …

Nov dokaz, v kako cenjenega in pomembnega zvezdnika najmočnejše lige na svetu se je razvil Luka Dončić, smo lahko dobili že ob čakanju na nedeljsko četrto tekmo končnice. Ustvaril se je namreč občutek, da so košarkarske oči uprte predvsem v gleženj 21-letnega Ljubljančana. Spomnimo, na tretji tekmi si ga je grdo zvil. Šele dobre pol ure pred začetkom tekme je postalo jasno, da bo Luka vendarle lahko zaigrat tudi tokrat. Na sceno se je vrnil v prvi peterki, v soju žarometov pa zasijal v zadnji sekundi.

Zvezdniški dvoboj: Kawhi Leonard vs Luka Dončić Foto: Getty Images

Brez Porzingisa

A sprva ni kazalo na takšen scenarij. Da Dončićevo zdravstveno stanje vseeno ni povsem brezhibno, je bilo videti le v prvi četrtini, ko je LD 77 igral očitno bolj previdno v napadu, izgubil je tudi nekaj žog, v obrabnih akcijah pa je večkrat zamudil. Igro je sicer prilagodil, a je ob tem močno pogrešal soigralca, s katerim zgledno sodelujeta. To je Kristaps Porzingis, ki je zaradi poškodbe kolena obsedel na klopi.

Igra Teksačanov je bila tako manj raznolika, v oči pa je bodla predvsem mehkoba v obrambi. LA Clippers so tako po prvi četrtini vodili z desetimi točkami naskoka, v drugi pa imeli na svojem kontu že +21. To je bil tedaj alarm za Dončića, ki se je vendarle napadalno opogumil in bil med protagonisti delnega rezultata 15:2, s katerim je Dallas v drugi četrtini prednost stopil na -8 (58:50).

Seth Curry je bil vroč v zadnji četrtini. Foto: Getty Images "Nora" tretja četrtina ...

Zadnji del tretje četrtine pa je ponudil zgolj napoved nadaljevanja. Dallas je namreč s fantastično predstavo odprl tretji del tekme, v katerem se je Luka dokončno sprostil v napadu (13 točk in 5 asistenc v 3/4), na drugi strani pa se je kalifornijski napadalni stroj skorajda povsem zaustavil. Po delnem rezultatu 16:0 so tako Dončić in soigralci, med katerimi je bil zelo razpoložen Trey Burke, povedli z lepo prednostjo (81:73) in jo zadržali do konca četrtine (85:93).

Zadnjo četrtino je slovenski zvezdnik začel na klopi, kjer mu je osebje vnovič oskrbelo poškodovani gleženj, za ogrevanje pa je sedel že na sobno kolo. Ob tem je lahko opazoval, kako so njegovi soigralci še nadgradili prednost (94:106) in favorizirane tekmece spravljali na rob obupa.

... in še bolj nora končnica

Dončić se je v igro vrnil osem minut in pol pred koncem in nadaljeval tam, kjer je ostal. A prebujal se je tudi izjemni Kawhi Leonard, ki ga je tokrat presenetljivo podprl strelsko navdahnjeni Lou Williams. Popoln preobrat je z dvema trojkama preprečil prav Dončić, vseeno pa je Williams z dvema prostima metoma izsilil podaljšek (121:121).

V dodatnih petih minutah Dončića sprva ni bilo kaj prida videti, a je na sceno storil, ko je to Dallas najbolj potreboval. Najprej je s štirimi zaporednimi točkami Mavericks ohranil pri življenju. Ko pa je Marc Morris devet sekund pred konce zadel trojko (133:132), je odigral še vlogo moža odločitve. Čeprav je dotlej za tri točke metal 3:9, je hladnokrvno izpeljal akcijo s korakom nazaj in metov v velikem loku.

Luka v akciji, Gogi pa … Medtem ko je poskušal Dončić s soigralci presenetiti drugo moštvo zahodne konference, pa je imel drugi slovenski zvezdnik v ligi NBA Goran Dragić prost večer. Preživel ga je v družbi soigralca Jimmyja Butlerja. A člana Miamija nista spremljala lige NBA. Zabavala sta se ob gledanju

Peta tekma bo na sporedu v noči na sredo (ob 3.00 po slovenskem času), šesta v noči na petek. Če pa bo o zmagovalcu serije odločala sedma tekma, bo odločitev padla v soboto, 29. avgusta.

Foto: Getty Images

Bostonska metla

Medtem ko se bo kalifornijsko-teksaški dvoboj podaljšal v prihodnji teden, pa si je drugi krog končnice z "metlo" že zagotovil Boston. Nekdanji večkratni prvaki so namreč še četrtič ugnali Philadelphio. Ta je v prvem polčasu še držala korak s Kelti. A ko so te v tretji in predvsem zadnji četrtini pritisnili na plin, je bilo sanj 76ers o podaljšanju serije konec.

Pri Bostonu, ki je v zadnji četrtini vodil tudi že s 17 točkami prednosti, je bil na strelski ravni najbolj učinkovit Kemba Walker, medtem ko pa je bil pri Philadelphii v središču pozornosti Tobias Harris. Pa ne le zaradi 20 točk, temveč zaradi dejstva, da je v drugem delu tekme grdo padel in z glavo udaril ob parket. A po nekaj minutni prekinitvi je odkorakal v slačilnico ter se na to vrnil na parket.

Liga NBA, končnica, 1. krog: Nedelja, 23. avgust:

Philadelphia 76ers : Boston Celtics 106:110 /0:4/*

Embiid 30 (10 skokov), Harris 20; Walker 32, Tatum 28 (15 skokov)



Dallas Mavericks : Los Angeles Clippers 135:133 - po podaljšku /2:2/*

Dončić 43 (17 skokov, 13 asistenc), Burke 25; Williams 36, Leonard 32



00.30 Brooklyn Nets - Toronto Raptors /0:3/*

03.00 Utah Jazz - Denver Nuggets /2:1/*



* - skupni rezultat v seriji; igra se na štiri zmage.