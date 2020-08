Miami trepetal, a na krilih odličnega Dragića stopil na prag raja

Liga NBA, končnica, 1. krog:



Sobota, 22. avgust:

Miami Heat : Indiana Pacers 124:115 (34:27, 40:29, 20:34, 30:25) /3:0/*

Butler 27 (8 skokov), Dragić 24, Adebayo 22, Herro 20; Brogdon 34 (14 podaj), Warren 23, Oladipo 20.



Učinek Gorana Dragića: 24 točk (3/7 za 2, 5/10 za 3, 3/5 prosti meti), 6 podaj, 2 skoka, 3 izgubljene žoge v 35 minutah in 33 sekundah.

Miami je odločno odprl tretjo tekmo proti Indiani, po dobrih petih minutah tekme je vročica tudi na krilih Dragića, ki je tekmo znova začel v prvi postavi, povedla s 16:8. Indiana je sicer v nadaljevanju prve četrtine ujela priključek, a je Miami ves čas držal minimalno prednost. Dragić je v prvi četrtini naravnost blestel, na igrišču je preživel dobrih devet minut, bil je stoodstoten pri metu za tri točke (3/3), z enajstimi točkami pa je tudi prvi strelec srečanja. Zgrešil je le en poskus za dve točki, ob tem pa je vknjižil še dve asistenci. Miami je v prvi četrtini blestel pri metu za tri (6/9).

Prve tri trojke Dragića:

The 🐉 is breathing 🔥 RN



13 Pts (3-of-4 from deep) pic.twitter.com/8IR8m7WzhI