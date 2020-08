Vroči Dragić je zadeval, ko je bilo to najbolj potrebno

Po vrhunski predstavi v zadnji četrtini je Goran Dragić, ki je skupno dosegel 24 točk, Miami Heat popeljal do zmage nad Indiano (113:101) in posledično do vodstva v tem paru vzhodnega dela končnice lige NBA (1:0). Prav v tem delu je prišlo tudi do velikega presenečenja, saj je Orlando ugnal Milwaukee.

Minuto in 14 sekund pred koncem tekme je Jimmy Butler pri vodstvu z desetimi točkami naskoka stal z rokama oprt na kolenih, ko je do njega pristopil Goran Dragić. Dovolj je bil pogled v oči, hiter dovtip in nasmeh. "Uspelo nama je," bi si lahko dejala vodilna moža Miamija po trdo prigarani zmagi proti oslabljeni Indiani v prvi tekmi končnice.

Ameriškemu zvezdniku je na koncu (113:101) pripadla vloga prvega strelca (28 točk), Slovencu pa status ključnega moža v zadnji četrtini, v kateri je dosegel kar 14 točk. Skupno jih je sicer v 34 minutah igre prispeval 24 (met iz igre 9:19, za 3 točke 4:9, prosti meti 2:2), ob tem pa je ujel še šest odbitih žog in vknjižil pet asistenc.

A pot do fantastične končnice je bila za Dragića dolga. Kot pravljica o črnem račku.

Jimmy Butler v obrambni akciji Foto: Getty Images

V rednem delu iztekajoče se sezone je Gogi nastopil na 59 tekmah, od tega jih je kar 56 začel na klopi za rezervne igralce. A v prvi tekmi končnice se je trener Miamija Erik Spoelstra odločil za drugačno taktiko. Kendricka Nunna je zadržal na klopi, v ogenj pa že v prvi peterki poslal 34-letnega Ljubljančana, za katerega je to že četrti nastop v izločilni fazi.

Častni zlati kapetan slovenske reprezentance trenerju ni odgovoril s strelsko navdahnjeno predstavo. Še več, v večjem delu prve četrtine je bil "neviden". Skupaj z Duncanom Robinsonom se je kot po pravilu ujemal v tekmečevo visoko obrambno zanko, tako da je bila njegova kreativnost ohromljena, za nameček pa ni našel strelskega ritma. Med strelce pa se je po dobrih dvanajstih minutah igre vpisal na polovici druge četrtine, ko je po štirih zgrešenih poskusih vendarle zadel trojko.

A če je Indiana z dobrim delom na floridski zunanji liniji uspela prevzeti pobudo, pa je do zasuka prišlo v drugi četrtini, ko je Miami začel aktivneje igrati po globini in pod košem. Krilno-centrska naveza Jimmy Butler-Bam Adebayo (skupaj 26 od 56 točk Heat v prvem polčasu) je poskrbela za drugačen potek tekme, a je bila premalo za pobeg do bolj otipljive prednosti.

Gogi je bil kos tudi trdim prijemom Foto: Getty Images

Prebujeni zmaj

V tretji četrtini se je Miami še bolj učinkovito prilagodil obrambi Indiane in iskal položaje, v katerih bi imel prednostjo v višini. Sprostil se je tudi Dragić, ki je bil s sedmimi točkami pomemben akter v pobegu na deset točk naskoka (62:72). A kot bi najvišja prednost na tekmi Butlerja in druščino uspevala, so nadaljnje minute postregle s precej bolj luknjičasto obrambo. Razpoloženi T. J. Warren je s pomočniki to znal izkoristiti, tako da se prednost že do konca tretje četrtine stopila na točko, kmalu zatem pa so košarkarji iz Indianapolisa celo povedli.

87:85 v korist Indiane je bil rezultat na semaforju devet minut in pol pred koncem tekme. Nato pa je na sceno stopil Dragić, ki je gledalce v novi fazi kariere že navadil, da igra v valovih. Tokrat je val sprožil, ko je bilo to najbolj potrebno. Zanašajoč se na izkušnje je breme prevzel nase in v zadnji četrtini dosegel kar 14 točk. Zadeval je z vseh položajev. Ko je svojih osem točk prispeval še Butler, je bila barka Indiane že preveč načeta za konkurenčno plovbo. Miami je v zaključku vodil tudi s +12 (107:95), prav najvišjo prednost pa je ponovil tudi na koncu.

Druga tekma te serije bo na sporedu že v četrtek (ob 19.00 po slovenskem času), tretja v soboto (21.30). četrta pa v noči na torek (0.30)

Milwaukee je trčil v floridsko oviro Foto: Getty Images

"Domačini" presenetili Milwaukee

Za prvo večje presenečenje prvih tekem v končnice pa so poskrbeli košarkarji Orlanda, kjer se sicer tudi odvija nadaljevanje lige NBA, a seveda ne v njihovi dvorani. Košarkarji s Floride so namreč v prvi ponedeljkovi tekmi ugnali Milwaukee Bucks, torej moštvo, ki je bilo v rednem delu celo najbolj učinkovito med vsemi. Toda prvi kandidat za najkoristnejšega igralca rednega dela Giannis Antetokounmpo je bil tokrat pač premalo za rutinsko prvo zmago proti šele osmi ekipi vzhodne konkurence. Grški reprezentant je 31 točkam dodal kar 17 skokov in sedem asistenc, z razglašenimi soigralci pa je vodil le do prve polovice prve četrtine. Nato so imeli škarje in platno v rokah "čarovniki" iz Orlanda, med katerimi je izstopal črnogorski center Nikola Vučević (35 točk, 13 skokov).

Liga NBA, končnica, prvi krog



Milwaukee Bucks - Orlando Magic 110:122 /0:1/*

Antetokounmpo 31 in 17 sk., Hill 16; Vučević 35 in 14 sk., Ross 18



Indiana Pacers : Miami Heat 101;113 /0:1/*

Warren in Malcolm 22; Butler 28, Dragić 24, 6 skokov in 4 asistence



LA Lakers - Portalnd Blazers /0:0/*

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder /0:0/*



* - skupni rezultat v seriji