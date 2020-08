Luka Dončić o prerivanju: To je naredil zame #video

Kristaps Porzingis just got his second tech after he... well he really didn’t do much of anything pic.twitter.com/C3oXglpM0H — Barstool Sports (@barstoolsports) August 18, 2020

Tekma se je končala z izidom 118:110 za LA Clippers, a vprašanje je, kaj bi se zgodilo, če Kristaps Porzingis, eden ključnih igralcev Dallasa, ne bi bil izključen. Latvijec se je Luki Dončiću postavil v bran, potem ko se je na slovenskega košarkarja spravil Marcus Morris. Sodniki so si pozneje pogledali posnetek ter Marcusu Morrisu in Kristapsu Porzingisu dosodili tehnično napako. Za Porzingisa je bila to druga na tekmi, tako da je moral zapustiti parket.

Porzingis “had my back,” “I don’t think it was fair him getting ejected.” pic.twitter.com/urDek1r95s — Brad Townsend (@townbrad) August 18, 2020

"Ni bilo pošteno, da so ga izključili"

Luka Dončić ceni požrtvovalnost svojega soigralca, saj se mu je ta brezkompromisno postavil v bran. "To je naredil zame, to je naredil za svojo ekipo. Mislim, da ni bilo pošteno, da so ga izključili, še posebej ne v končnici. A tako so se odločili in igrati smo morali brez njega, kar je bilo težko," je po tekmi povedal 21-letni košarkar.

Kristaps Porzingis je nasedel provokacijam nasprotne ekipe. Foto: Gulliver/Getty Images

Tudi Kristaps Porzingis je menil, da si ni zaslužil druge tehnične napake in na koncu tudi izključitve. "Ne, seveda ne, ampak razumem. Videl sem, kako je šel proti Luki, in zato sem reagiral. To je bila pametna poteza z njihove strani. Moram biti pametnejši in bolj nadzorovati svoja čustva," je po tekmi povedal Porzingis, ki je dosegel 14 točk.

Veliko bolj uspešen je bil Dončić. Ta je v svojo statistiko vpisal neverjetnih 42 točk, k temu pa dodal še sedem skokov in devet asistenc. Njegovo statistiko kazi samo enajst izgubljenih žog. Kar zadeva to prvino igre, je bil tudi Dončić zelo kritičen do sebe. Prepričan je, da lahko veliko bolje opravi svojo nalogo.

"Vedno se bo boril in nikoli ne bo obupal." Foto: Gulliver/Getty Images

Luka je borec in nikoli ne bo obupal

Rick Carlisle, trener Dallasa, je kljub enajstim izgubljenim žogam slovenskega košarkarja, v prvi četrtini jih je izgubil pet, našel dobre besede zanj. "Poglejte, on je borec. Vedno se bo boril in nikoli ne bo obupal. Ima zelo dober odnos s soigralci. Mislim, da je bila njegova predstava zelo dobra, glede na to, koliko prekrškov naredijo nad njim, in vse preostalo."