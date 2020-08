Dončić za zgodovino, ne pa tudi za zmago

Dallas Mavericks : LA Clippers 110:118

Natančno 1937 dni po prvi uradni tekmi v članski konkurenci za Real, 1083 dni po reprezentančnem prvencu na EuroBasketu in 671 dni po krstu v ligi NBA je še vedno le 21-letni Luka Dončić dočakal tudi svojo prvo tekmo v končnici lige NBA. Tako kot ob predhodnih treh situacijah se je Ljubljančan izziva lotil neustrašno in zanašajoč se na redko videno košarkarsko intuicijo. Nedvomno je utišal še zadnje dvomljivce, ki so ob njegovih bravuroznih predstavah opozarjali, da ga v "play-off" fazi čaka nova realnost. Čeprav so se pri LA Clippers že četrtič v sezoni osredotočili prav nanj, je bil LD 77 prepričljivo najboljši strelec tekme.

Še več, 42 točk, kolikor jih je dosegel v dobrih 38 minutah na parketu, je izenačen osebni rekord, predvsem pa najboljši strelski dosežek v prvem nastopu v končnici v zgodovini lige NBA. Ob novem zgodovinskem mejniku pa vendarle ostaja grenak priokus. Dončić je moral na koncu skloniti glavo, LA Clippers pa so z zmago (118:110) povedli (1:0) v seriji,v kateri je treba za napredovanje dobiti štiri tekme. Druga bo sicer na sporedu v noči na četrtek.

Foto: Getty Images "Negativni" dvojni dvojček

Dončić je torej še tretjič v karieri dosegel 42 točk, ob tem dodal še 9 asistenc in 7 skokov, a tudi kar 11 izgubljenih žog, s čimer je vknjižil svoj prvi negativni dvojni dvojček. A zdi se, da bi se lahko dobre individualne predstave resnično veselil, če bi imel tudi v končnici tekme ob sebi Kristapsa Porizngisa, ki je moral v tretji četrtini predčasno končati tekmo.

Prve zmage v končnici so se tako po prevladi v zadnjih minutah tekme, ko so unovčili širši igralski kader, veselili pri LA Clippers, kjer sicer ne merijo le na drugi krog končnice, temveč celo na naslov prvaka. Pri tem naj bi bil udarni mož Kawhi Leonard, ki je lani do prstana popeljal Toronto, pred tem pa že San Antonio Spurs. Tokrat je dosegel 29 točk in ujel 12 odbitih žog. 27 točk je prispeval Paul George, z dvojnim dvojčkom (10 točk in 10 skokov) pa je bil na visoki ravni znova Hrvat Ivica Zubac.

Foto: Getty Images

Slab začetek, toda …

Kot bi teža prve tekme (ob Dončiću je krst v končnici doživel tudi Kristaps Porzingis) zmehčala teksaška kolena, so LA Clippers tekmo odprli z rezultatom 18:2. Ko je nato po petih minutah Dončić po padcu z lažjo poškodba gležnja odšepal v slačilnico, se je zdelo, da je nočna mora povratnikov v končnico doživela novo nadaljevanje. A sledil je zasuk. Dallas se je ekspresno vrnil (22:22 po 8 minutah). Vrnil se je tudi Luka in bil z vidno motiviranostjo motor delnega rezultata 12:0 ob izteku prve četrtine, ki jo je Dallas dobil z 38:36.

Moštvo iz Kalifornije, ki sicer slovi po čvrsti obrambi in široki paleti strelskih rešitev, seveda ni prav dolgo dovolilo prevlade sedmega moštva zahodne konference. Rezultat je bil kmalu izenačen (57:57), na osrednji odmor pa je z odtenek boljšim izkupičkom vendarle odšel trener Rick Carlisle, zadovoljen, da je Luka že v prvem polčasu ujel ritem (19 točk).

Branil Dončića in pristal v garderobi

Dallas je dobro odprl tudi tretjo četrtino, a je bil že po slabih treh minutah deležen hudega udarca. Začelo se je z Dončićevim prodorom, ki ga je s taktično osebno napako zaustavil Marcus Morris. Ta je nato skušal z držanjem in pripombo sprovocirati mladega Slovenca, zato je v dogajanje ob Hrvatu Ivici Zubcu posegel Kristaps Porzingis. Sodniki so po manjših iskricah na parketu visokemu Latvijcu, ki je do tistega trenutka dosegel 14 točk, dosodili drugo tehnično napako ter ga s tem izključili.

Kristaps Porzingis just got his second tech after he... well he really didn’t do much of anything pic.twitter.com/C3oXglpM0H — Barstool Sports (@barstoolsports) August 18, 2020

Po izključitvi, ki je sprožila plaz odzivov na Twitterju (oglasila sta se tudi Dirk Nowitzki in celo LeBron James), je igra Dallasa vnovič zanihala. Medtem ko so košarkarji iz Los Angelesa prevzeli pobudo, so pri tekmecih iskali rešitev, kako okrepiti spremljevalni orkester ob razigranem Dončiću.

Ob odmikanju iz rakete sta Ljubljančanu v zadnjem delu v bran stopila Tim Hardaway (18 točk) in Seth Curry (14). Po trojki prvega je bil pri rezultatu 89:89 slabih deset minut pred koncem rezultat še zadnjič izenačen. Vseeno je Dallas ostajal v igri vse do konca. Še tri minute pred zadnjo sireno je zaostajal le za tri točke (100:103), nato pa so trojke v nizu zadeli Patrick Baverley, Marcus Morris in Paul George ter tako potopili tekmečevo barko.

Donovan Mitchell je z noro predstavo Utah popeljal v podaljšek, nato pa ostal praznih rok Foto: Getty Images

Ko je 57 točk premalo

Po Dončiću bo danes (ob 22.00 po slovenskem času) v končnico vstopil tudi Goran Dragić (njegov Miami se bo pomeril z Indiano). Za Vlatka Čančarja, ki se je sicer po težavah z nogo z zamudo pridružil soigralcem, pa ni bilo prostora na tekmi Denverja z Utah Jazz. Je pa lahko zato Primorec pozdravil zmago svojih soigralcev, ki so tekmece iz Salt Lake Cityja ugnali po podaljšku (135:125).

Ob tem sta izstopala Nikola Jokić (29 točk in 10 skokov) ter Jamal Murray (36 točk in 9 asistenc). S tem je imel pridih Sizifovega dela podvig, pod katerega se je podpisal Donovan Mitchell. Njegovih 57 točk (še 9 skokov in 7 asistenc) je namreč tretji najboljši strelski dosežek v zgodovini končnic. Boljša sta bila le Michael Jordan (63) in Elgin Baylor (61).

Lažje sta vlogo favorita v prvi noči končnice unovčila Boston, ki je v zadnji četrtini pritisnil na plin in strl odpor Philadelphie, ter Toronto, ki Brooklynu v nobenem trenutku tekme ni prepustil vodstva.