Luka Dončić pred (pre)visoko oviro

Če je na več tekmah v "mehurčku" v Orlandu košarka še spominjala na strelski festival z omahljivimi obrambami, pa se s ponedeljkovo selitvijo sezone v končnico, kjer bo nastopilo 16 ekip, začenja novo obdobje. Znana krilatica uči, da se sezona šele tam začne povsem zares, saj trenerji bolj natančno uveljavljajo taktična načela, košarkarji pa se nižje v kolenih spustijo tudi v obrambi. In ta svet bo prvič spoznal tudi Luka Dončić. Dallas se je namreč prvič po letu 2016 vrnil v končnico, kjer pa ga v seriji do štirih zmag čaka drugo moštvo zahodne konference – Los Angeles Clippers.

Višja stopnja

"To je zame nekaj novega. Višja stopnja. V končnici bo težje igrati. Za nameček še proti zelo zahtevni ekipi. A verjamem, da se tekmecu lahko postavimo po robu," pred prvo tekmo, ki bo na sporedu v noči na torek (ob 3.00 po slovenskem času), poudarja 21-letni Ljubljančan, ki se je sicer večji del kariere soočal z novimi stopnicami. Do sedaj je vse naloge opravil z odliko. Kot najstnik je vodil Real v evroligi in bil med ključnimi členi šampionske slovenske reprezentance na EuroBasketu. Sledil je preboj v ligo NBA. Vedno ob glasnih pomislekih skeptikov, ki pa so na koncu družno pozdravili Slovenčevo izjemnost.

Doc Rivers izjemno ceni Dončića. Foto: Getty Images

Kot bi združil Birda in Kidda

Tudi v ligo NBA je Dončić vnesel svež veter. Navsezadnje je šesti strelec, tretji asistent in 24. skakalec lige, ki se lahko pohvali s kar 25 trojnimi dvojčki. Zato ne čudi, da trener LA Clippers Doc Rivers kljub izraziti vlogi favorita svari pred Ljubljančanom v dresu Dallas. Zanj namreč pravi, da ima podajalne sposobnosti Jasona Kidda in strelske zmožnosti Larryja Birda ter je ključni "krivec" za napadalni status Mavericks. "Zna zadeti, se prebiti v raketo, izkoristiti fizično moč ali poskrbeti za prvovrstno podajo. Ni je obrambe, ki bi povsem zaustavila odličnega igralca. In Luka je to," pravi Rivers.

Kdaj?



Prvo obračun med Dallasom in LA Clippers bo na sporedu v noči na torek (ob 3.00). Druga tekma je predvidena za četrtek (ob 3.00), tretja za soboto (ob 3.00) in četrta ter morebitna zadnja za nedeljo (ob 21.30). Če se bo serija podaljšala, so preostale tekme predvidene za torek, četrtek in soboto.

Dallas le stopnica na poti do prstanov?

Kljub hvalnicam na Dončićev račun pa pri LA Clippers razmišljajo le o napredovanju, po možnosti kar "z metlo". "Všeč mi je naš tekmovalni duh, nismo pa še v pravem ritmu. Smo blizu, a smo imeli kar nekaj težav, poleg tega pa je bilo pripravljalno obdobje kratko. Vesel pa sem, da nadgrajujejo naše delo. Iščemo pravo kohezijo," pravi Rovers in dodaja: "Ni preprosto postati prvak lige NBA. Tudi letos bo uspelo le eni ekipi. Če to ne bomo mi, bom razočaran. Nismo pa edini v čakalni vrsti. LA Lakers, Milwaukee … Lahko naštevam. Vesel sem, da smo tukaj. Ne skrivam pa, da želimo do konca."

Kawhi Leonard je bil prvak s Torontom in SA Spurs. Zdaj želi na vrh še z LA Clippers. Foto: Getty Images

Brez bele zastave

Da so stavnice povsem na strani tekmeca iz Kalifornije, se zavedajo tudi pri Dallasu. Vseeno pa si v tem trenutku nihče ne upa govoriti o tem, da je sezonski cilj že z uvrstitvijo v končnico dosežen. Prvi, ki ne pozna bele zastave, je prav Dončić, na kar nas je pred dnevi opozoril nekdanji trener Olimpije Lojze Šiško. "Vedno ga zanima le zmaga. Na vseh področjih. Od frnikol do košarke. Zato se je bil vedno pripravljen sporeči se, pa čeprav zaradi neumnosti," nam je dejal ljubljanski trener, ki verjame, da bo takšna Dončičeva drža tudi v končnici.

Obrambni zid

O tem, za kako zahtevnega tekmeca gre, so se trener Dallasa Rick Carlisle in njegovi varovanci prepričali že v rednem delu. Na treh medsebojnih tekmah so namreč vselej potegnili krajši konec. Vzorec je bil vselej podoben. Obramba, osredotočena na Dončiću, kjer so svojo vlogo odigrali Paul George, Patrick Beverley in izjemni Kawhi Leonard, ter raznolik napad. "Gre za fizično čvrsto ekipo, ki igro gradi na obrambi. Vem, da bom deležen udarcev. Včasih tudi brez sodniške piščalke. Čez to se bo treba prebiti in odgovoriti z enako mero čvrstosti," dvoboj pričakuje Dončić.

Za Dončića ga ne skrbi

"Vsaka ekipa, proti kateri igramo, se trudi, da bi Dončiću povzročala težave. LA Clippers niso nobena izjema. Je pa dejstvo, da gre za ekipo, ki slovi po dobri obrambi. Zato bodo tekmeci zanesljivo povzročali težave vsem našim košarkarjem. Na to moramo biti pripravljeni. Tudi Luka, ki pa je tako dober igralec, da na igro vpliva tudi brez žoge v svojih rokah. Res pa je, da bo moral biti občasno bolj potrpežljiv in discipliniran. Ima izkušnje iz Evrope. Vem, to ni liga NBA. A verjamem, da si je na tistih tekmah pridobil veliko izkušenj. Tudi v prvih dveh sezonah v ligi NBA je igral na veliki sceni," pa pred vrnitvijo v končnico razmišlja Carlisle.

Foto: Getty Images