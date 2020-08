Oblakova ostaja na Češkem

Teja Oblak ostaja na Češkem

Devetindvajsetletna in 172 cm visoka Teja Oblakova se je v Prago preselila junija leta 2018. V dveh sezonah je navdušila vodstvo kluba in navijače ter postala pomemben kamenček v mozaiku ekipe, ki tudi na evropskem prizorišču dosega vse vidnejše rezultate. Posledica je podaljšanje sodelovanja za za naslednji sezoni.

Špan v Španijo

Občasni slovenski reprezentant Jan Špan, ki je v domovini med drugim igral za Olimpijo, Maribor, Šenčur in Zlatorog, vztraja na tuji poti. Potem ko je v pretekli sezoni igral za nemški Crailsheim, se zdaj seli v Španijo. Kot novo okrepitev ga je namreč naznanil Delteco Gipuzkoa.

Foto: Sportida

Kraljevi slovenski znanec med Poljaki

Poljski prvoligaš BM Slam Stal Ostrow je naznanil, da bo v prihodnje računal na pomoč Shawna Kinga. Zanj bo to že tretje poglavje o sodelovanju s tem klubom. Ameriški krilni center je sicer poleti dopolnil 38 let, a mu še ni do pokoja. Lani je igral za Denain v Franciji. Dobro pa s ega spominjajo tudi slovenski ljubitelji košarke. Pred desetletjem je namreč navduševal pri Hopsih in bil tudi MVP tekme zvezd. Pozneje je bil tudi na preizkušnji pri ljubljanski Olimpiji, v sezoni 2017/18 pa je igral za Primorsko.

Drobnjak zapustil klop Olimpije

Ob torkovem uradnem začetku priprav na sezono 2020/21 so pri Cedeviti Olimpiji naznanili spremembo v strokovnem štabu. Ekipo trenerja Jurica Golemca je zapustil dosedanji pomočnik Dragiša Drobnjak. Po odhodu nekdanjega reprezentanta, ki je z Olimpijo sodeloval že kot aktivni košarkar, pa se v Stožice seli Jan Šentjurc.

Foto: Getty Images Zaragoza podpisala z Dinom Radončićem

Španski košarkarski klub Zaragoza se je dogovoril z Dinom Radončićem, s katerim je podpisal pogodbo do leta 2024.

Črnogorec je bil zadnja leta član Real Madrida, pri katerem sta skupaj trenirala z Luko Dončićem. V zadnji sezoni je januarja odšel k Murcii in igral do prekinitve sezone.

Ulm pripeljal mladega Američana

Slovenski trener Jaka Lakovič je pri Ulmu pozdravil Arica Holman. 23-letni ameriški košarkar bo v prihodnji sezoni premierno zaigral v Evropi. V zadnji je nastopil v razvojni ligi G League, v kateri je igral za Texas Legens. Njegovo povprečje je znašalo 9,7 točke, 4,5 skoka in 1,3 asistence na tekmo.

Pri Ulmu se je tako priključil naslednjim novincem: Troyju Caupainu, Thomasu Klepeiszu, Treyju Landersu, Johnu Petrucelliju in Isaiahu Wilkinsu.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Mičić ostaja v Turčiji

Srbski košarkar Vasilije Mičić bo tudi v prihodnji sezoni igral za Anadolu Efes, je sporočil njegov agent Miško Ražnatović.

Pred začetkom pandemije koronavirusa je bil aktualen njegov prestop v ligo NBA, v kateri imajo njegove pravice pri Philadelphia 76ers, vendar je nato vse skupaj padlo v vodo.

26-letni košarkar se je odločil, da bo ostal pri Anadolu Efesu še naslednjo tekmovalno obdobje.

Tepić okrepil Mega Bemax

Izkušeni Milenko Tepić je novi član Mega Bemaxa. Zadnjo sezono je bil v Grčiji član Iraklisa, v Italiji pa je tri tekme igral za Varese.

Sicer pa se lahko pohvali, da je leta 2011 s Panathinaikosom osvojil elitno Evroligo.