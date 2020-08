Saša Dončić se vrača na sceno

Po kratki trenerski avanturi pri Šentjurju se 46-letni Saša Dončić vrača v Ljubljano, kjer je pred tem Ilirijo ekspresno popeljal iz tretje v prvo ligo. Zdaj ima drugi ljubljanski klub, kjer kot predsednik deluje Vlado Ilievski, status drugoligaša. V prvo ligo pa ga bo skušal popeljati prav Dončić. Delo mu bo pri tem olajšala Cedevita Olimpija, ki je v moštvu iz Tivolija prepoznala partnerja za razvoj mladih košarkarjev.

Sodelovanje med kluboma je sicer potekalo že v pretekli sezoni (pri Iliriji sta se kalila Alen Malovčić in Petar Vujačić), po novem pa bo tudi uradno in poglobljeno. "V sodelovanju z Ilirijo vidimo priložnost za postavljanje piramide. To bo lepa priložnost za stopnico košarkarjev med mladinsko in člansko konkurenco. Poleg razvoja je cilj tudi uvrstitev Ilirije v 1. SKL," je o ljubljanski koaliciji povedal direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinac, ki si veliko obeta tudi od nadaljnjega sodelovanja s Cedevito junior iz Zagreba.

Poleg očeta Luke Dončića, ki se tako vrača na ljubljansko sceno, bo pri Iliriji še naprej deloval tudi trener Luka Bassin, del trenerskega štaba pa bo še Stipe Modrić. Ekipa bo delo pričela prihodnji teden, sosedje iz Stožic pa bodo na pomoč priskočili s tremi košarkarji. Dres Ilirije bodo tako nosili Alen Malovčič, Egor Sytkov in Miha Cerkvenik.