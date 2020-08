V Stožicah še zadnji košček igralske sestavljanke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tri dni pred povsem uradnim začetkom priprav na sezono 2020/21 so iz Cedevite Olimpije sporočili, da je igralski kader okrepil še 28-letni ameriški krilni košarkar Rion Brown.

Čeprav se utegne zgoditi, da bodo pri Cedeviti Olimpiji v prihodnje v svoje vrste povabili še kakšnega igralca ali pa kader dopolnili s kakšnim obetavnim mladeničem iz mlajših kategorij, pa so v Stožicah zaključili z večmesečnim procesom sestavljanja igralske piramide za novo sezono.

Športni direktor Sani Bečirović in trener Jurica Golemac sta namreč ob sporočilu za javnost, da bo dres Olimpije v prihodnje nosil tudi 198 centimetrov visoki Američan Rion Brown, poudarila, da je to zadnji manjkajoči del zgodbe.

Ameriški novinec, ki bo septembra dopolnil 29 let, sicer prihaja iz turškega Tofaša, del minule sezone pa je prebil tudi pri slovitem Panathinaikosu. Njegovi evropski delodajalci so bili še Hapoel Tel Aviv, Excelsior Brussels, Kataja, Dijon in Promitheas Patras, medtem ko pa je študentske koše v ZDA polnil v Miamiju.

Rion Brown kot zadnji prihaja v prenovljeno Olimpijo Foto: Getty Images

"Z dodatkom izkušenega Američana smo zaključili sestavo članskega moštva za novo sezono 2020/21, zdaj pa se lahko zapremo v dvorano in mirno pripravimo na začetek sezone," poudarja športni direktor Bečirović, ki sicer že spremlja, kako ekipa počasi "kaplja" v Stožice. Tam se bodo priprave na sezono začele v začetku prihodnjega tedna.

Poleg Browna bodo novi obrazi v Olimpiji še reprezentančni okrepitvi iz Primorske Alen Hodžić in Žiga Dimec, hrvaški veteran Roko Leni Ukić, sudanski krilni center Mangok Mathiang, obetavni mladenič Dan Duščak, ki se je kalil pri Realu, ter ameriški dirigent Kendrick Perry. Pogodbi s klubom sta podpisala še Rok Radović in Egor Sytnikov, v vlogi staroselcev pa priprave pričakujejo ameriški krilni center Mikael Hopkins, Srb s slovenskim potnim listom Ivan Marinković ter zlati reprezentančni tandem Jaka Blažič-Edo Murić.

Golemcu se je torej uresničila želja, da bo imel že na začetku priprav zapolnjen igralski seznam. Precej pomembnejše pa je vprašanje, kakšna sezona ga čaka. Trenutna epidemiološka slika namreč ne dovoljuje začetka lige ABA. Podobna je zgodba z EuroCupom. Omenjeni tekmovanji bi se sicer morali začeti 2. 10 oziroma 30. 9.