Uvod bo pripadel Primorcem in Olimpiji

V prostorih Košarkarske zveze Slovenije v Ljubljani so izžrebali pare za prihajajočo sezono. V moški konkurenci se bo prvoligaško tekmovanje začelo 26. septembra, že 17. septembra pa bosta sezono odprla Koper Primorska in Cedevita Olimpija s tekmo za superpokal.

V boj za naslov državnega prvaka se bo letos v prvem delu 1. SKL podalo deset ekip. Cedevita Olimpija se bo zaradi udeležbe v dveh mednarodnih tekmovanjih domačemu prvenstvu priključila v drugem delu, kot to določa pravilnik KZS. Tekmovanje bo potekalo po dvokrožnem ligaškem sistemu (18 krogov), v drugi del pa se bo uvrstilo najboljših šest ekip. Šest ekip tekmovanja za prvaka in prvi dve ekipi tekmovanja za obstanek se nato uvrstijo v končnico za naslov državnega prvaka. V četrtfinalu bodo ekipe igrale na dve dobljeni tekmi, prav tako v polfinalu, v zadnjem dejanju - finalu - pa bosta najboljši ekipi igrali na tri dobljene tekme.

Prvi krog bo predvidoma 26. septembra, v njem pa se bodo pomerili ECE Triglav in Terme Olimia Podčetrtek, Krka in Šenčur Gorenjska gradbena družba, Koper Primorska in Helios Suns, Hopsi Polzela in Zlatorog Laško ter Rogaška in Šentjur.

1. SKL (11 ekip):



Cedevita Olimpija, ECE Triglav, Gorenjska gradbena družba Šenčur, Helios Suns, Hopsi Polzela, Koper Primorska, Krka, Rogaška, Šentjur, Terme Olimia Podčetrtek, Zlatorog Laško.

2. SKL (12 ekip): Predviden začetek: 26. september 2020

AKK Branik, Celje, Gorica, Ilirija, Litija, Ljubljana, LTH Castings, Medvode, Mesarija Prunk Sežana, Portorož, Postojna, Troti. 1. SKL za ženske (8 ekip): Predviden začetek: 26. september 2020

Akson Ilirija, Cinkarna Celje, Grosuplje, Jasmin sport Ledita, Ježica, Maribor, Pro-Bit Konjice, Triglav.

KZS je ob tem v sodelovanju s podjetjem Dassašport v jubilejnem letu, ko zveza praznuje 70. leto delovanja, pripravila posebno unikatno Spaldingovo košarkarsko žogo. V sezoni 2020/2021 bo ta imela posebno oranžno barvo z zlatimi črtami in detajli ter zlatim priložnostnim logotipom KZS 70 let.

