Trump označil dejanje kot sramotno in hitro dobil odgovor zvezdnika

"Mislim, da je to sramotno. Delali smo z vodstvom lige NBA zelo trdo, da bi lahko nadaljevali s prvenstvom. Nato vidim, kako klečijo v času himne. Zame je to nesprejemljivo. Ko jih vidim klečati med tekmo, jo enostavno neham gledati. Nimam več zanimanja zanjo," je predsednik ZDA Donald Trump zgrožen nad potezo košarkarjev lige NBA.

Ti so se odločili za protest, potem ko je policist Derek Chauvin konec maja ob aretaciji s pritiskanjem kolena na vrat ubil Gerogea Floyda. Veliko košarkarjev zaradi tega nosi na hrbtni strani dresa raznorazne napise in ne svojih imen. Luka Dončić ima denimo na hrbtu napisano enakopravnost, Goran Dragić ameriško izpeljanko te besede equality.

Večina osrednjih akterjev na parketu med himno v znak protesta proti rasizmu prav tako kleči, kar je še posebej zbodlo prvega moža ZDA. A se na njegove besede igralci lige NBA požvižgajo.

Lakers’ LeBron James on President Trump saying kneeling NBA players are a “disgrace”: “I really don’t think the basketball community are sad about losing his viewership. ... November is right around the corner and it’s a big moment for us as Americans.” pic.twitter.com/m8G3KQAWsd