Luka Dončić z briljantno predstavo postavil nov mejnik lige NBA #video

Košarkarji Dallas Mavericks so po zaslugi izjemnega Luka Dončića po podaljšku prišli do prve zmage v mehurčku v Orlandu - s 114:110 so padli Sacramento Kings. Slovenski čudežni deček je spet pričaral posebno predstavo, vknjižil 16. trojni dvojček v sezoni in postavil osebni rekord po številu skokov ter nov mejnik v ligi NBA. V noči na sredo bo aktiven tudi Goran Dragić s soigralci Miami Heat.

Liga NBA, 3. avgust

Luka Dončić je na prvih dveh tekmah v Orlandu sicer pokazal dobri igri, vendar to ni bilo dovolj, da bi njegov Dallas prišel do zmage. Pot do nje je skupaj z moštvenimi kolegi iskal proti Sacramento Kings, ki še lovijo dodatne kvalifikacije za vstop v končnico, v kateri pa že imajo mesto Mavericks.

Njihov cilj je, da se do konca rednega dela povzpnejo na šesto mesto zahodne konference, saj bi se radi v prvem krogu izločilnih bojev ognili Los Angeles Clippers.

Vrhunci igre Luka Dončića

A ni kazalo nič v tej smeri, da bi na kolena položili košarkarje iz Kalifornije, ki so imeli praktično celotno tekmo vajeti v svojih rokah. Zaradi izjemno slabega meta za tri točke (na celotni tekmi 9/41 – 22-odstotno) in kar 17 izgubljenih žog so imeli Teksačani obilico preglavic. Šest žog je zapravil tudi naš čudežni deček.

Prav zaradi njega pa je Dallas ostajal v igri za zmago. Kot je to v navadi, je prejel veliko udarcev, potem ko je prodiral proti obroču. Največ v prvi četrtini, v kateri so košarkarji Sacramento dosegli kar 37 točk.

Luka v svojem filmu

Foto: Getty Images Zato pa je bila prav obramba v zadnji četrtini tista, ki je dvignila četo Ricka Carlisleja. Iz tira je ni vrgla niti šesta osebna napaka Kristapsa Porzingisa slabe štiri minute pred koncem. Latvijec tokrat ni bil razpoložen pri metih za tri točke - zgrešil je vseh sedem poizkusov, kljub temu pa tekmo končal pri 22 točkah, kolikor jih je dosegel tudi Tim Hardaway jr.

V svojem filmu pa je bil Dončić. Razigraval je soigralce, skrbel za točke in skoke. Na koncu jih je zbral 20, kar je njegov osebni rekord – pred tem je bila v tej statistični koloni najvišja številka 18.

Prav po njegovi novi asistenci pa je Maxi Kleber slabi dve minuti pred iztekom rednega dela izenačil na 95:95. Košarkarji Sacramenta so v zadnjem napadu skušali priti do zmage prek De'Aarona Foxa, vendar ga je Dončić dovolj dobro oviral, da žoga po njegovem metu ni našla želenega cilja.

Nov mejnik lige NBA in osebni rekord

V dodatnih petih minutah je mož s slovenskim potnim listom v pravem trenutku potegnil Dallasov voz naprej. Sprva je zadel za 104:102, nato podal Kleberju, ki je bil učinkovit za tri točke (107:102) – to je bila že Dončićeva 12. asistenca. Sacramento se je skušal vrniti, vendar je obramba Dallasa zdržala.

Luka je bil prvi mož dvoboja. S 34 točkami, 20 skoki in 12 asistencami je vpisal nov trojni dvojček - to je njegov 16. v tej sezoni.

Povrhu vsega je postavil nov mejnik v ligi NBA. Pohvali se namreč lahko, da je najmlajši košarkar, ki je v eni tekmi presegel mejo 30 točk, 20 skokov in 10 asistenc. Podvig mu je uspel pri 21 letih in 158 dneh.

Prav tako je odigral največ minut, od kar je v ligi NBA. Proti Sacramentu je na parketu prebil 44 minut.

Ponoči bo na delu tudi kapetan zlate slovenske reprezentance Goran Dragić, ki bo tako odigral dve tekmi v dveh nočeh. Po porazu proti Torontu, proti kateremu je odlično igral, bo tokrat nasproti stala še kakovostna zasedba Boston Celtics.

Učinek Luke Dončića po četrtinah: Sacramento : Dallas 110:114 Po 1. četrtini: 9 točk (met iz igre 3/6), 3 skoke, 2 asistenci, 1 izg. žoga v 8. min. Po 2. četrtini: 18 točk (met iz igre 6/11, trojke 1/2 prosti meti 5/5), 6 skokov, 4 asistenci, 5 izg. žog v 17. min. Po 3. četrtini: 29 točk (met iz igre 10/17, trojke 2/4 prosti meti 7/8), 11 skokov, 7 asistenc, 6 izg. žog v 29. min. Po 4. četrtini: 31 točk (met iz igre 11/21, trojke 2/6 prosti meti 7/9), 19 skokov, 11 asistenc, 6 izg. žog v 38. min. Po podaljšku: 34 točk (met iz igre 12/24, trojke 2/6 prosti meti 8/11), 20 skokov, 12 asistenc, 6 izg. žog v 44. min.

Liga NBA, 4. avgust Sacramento Kings : Dallas Mavericks 110:114 (95:95, 82:75, 60:56, 37:27)

Fox 28, Hield 21; Dončić 34 točk (met iz igre 12/24, trojke 2/6 prosti meti 8/11), 20 skokov, 12 asistenc, 6 izg. žog v 44. min., Porzingis in Hardaway Jr. 22 Milwaukee Bucks : Brooklyn Nets 116:119

Antetokounmpo 16; Luwawu-Cabarrot 26, Temple 19 LA Clippers : Phoenix Suns 91:95

Leonard 19. George 17; Booker 27, Ayton 17 Indiana Pacers – Orlando Magic Miami Heat – Boston Celtics Portland Trailblazers – Houston Rockets

