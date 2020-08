Dragić in druščina proti branilcem naslova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V košarkarski ligi NBA bo kapetan zlate slovenske reprezentance z Eura 2017 Goran Dragić na delu že nocoj. Njegovi Miami Heat se bodo od 19.30 v mehurčku v Orlandu spopadli z branilci naslova prvakov, Toronto Raptors. Dragić in druščina so na prvi tekmo po vrnitvi po koronakrizi v soboto s 125:105 premagali Denver in se še utrdili na četrtem mestu vzhodne konference.