Izjemni Dončić brez zmage, a s posebno nagrado

Kar 40 točk (osem skokov in 11 asistenc), kolikor jih je Luka Dončić dosegel proti Phoenixu, je bilo znova premalo za prvo zmago Dallasa v nadaljevanju lige NBA. Kljub porazu (115:117) pa so si ljubljanski zvezdnik in soigralci že zagotovili preboj v končnico, kar je nagrada za navdahnjeno sezono Teksašanov.

Kristaps Porzingis je dopolnil 25 let, a ostal brez osrednjega darila. Latvijski center je ob 30 točkah in osmih skokih ostal brez skalpa Phoenix Suns, predvsem pa brez zmage, na katero Dallas čaka že 145 dni. Tako tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić dobrega strelskega večera ni mogel nadgraditi z ekipnim uspehom. Po trojnem dvojčku proti Houstonu je tokrat tekmecu natresel 40 točk, a še drugič zapored v napeti končnici ostal brez zmage. Uteho je lahko iskal v vstopnici za "play-off". Končnice pa zanesljivo ne bodo videli košarkarji Phoenix Suns, pri katerih je tokrat Devin Booker kljub težavam z osebnimi napakami dosegel 30 točk, z raznovrstno predstavo (20 točk, 9 skokov, 7 asistenc) pa ga je dopolnil španski reprezentant Ricky Rubio.

Znova vodili, a popustili

Dallas je bil v prvem polčasu strelsko izjemno razpoložen. Tudi po zaslugi Dončića, ki je kmalu presegel mejo 20 točk. Do polčasa je s soigralci tekmecu natresel že 73 točk. Vodili so tudi s 15 točkami naskoka. Zataknilo pa se je v drugem delu tretje četrtine, ko so se razigrali Phoenixovi igralci s klopi. Pet minut pred koncem tretjega dela tekme je ekipa iz Arizone prvič po prvi četrtini prevzela vodstvo (84:82). Z visokim ritmom je nato razglašenemu Dallasu težave povzročala vse do konca. Dve minuti pred koncem so Sonca vodila s šestimi točkami naskoka (115:109). Dončič je nato s šestimi zaporednimi točkami iz igre Dallas vrnil v igro za zmago. To bi z zadeto trojko lahko priboril Tim Hardaway, a je bil njegov met ob zvoku sirene prekratek.

Osebni rekord ostaja 42 točk

Po nemirni strelski roki na tekmi proti Houstonu je Luka tokrat nekoliko prilagodil igro. Le trikrat je vrgel izza črte za tri točke in prav tolikokrat zgrešil. Bolj vztrajen je bil pri prodorih, s katerimi je polnil tekmečev koš (met za dve točki 11:17) ali pa izsiljeval osebne napake. Tako je metal kar 19 prostih metov in jih 18 tudi zadel. Njegov števec se je ustavil pri 40 točkah, kar pomeni, da osebni rekord ostaja 42 točk z novembrske tekme proti SA Spurs. V statistiko so mu tokrat za novega dvojnega dvojčka vpisali še 11 asistenc in osem skokov.

Porzingis brez zmage na osebni praznik Foto: Getty Images

Kaktusov trn v peti Phoenix Suns, trenutno 13. ekipo Zahoda, nimajo nobenih možnosti za uvrstitev v končnico. Vseeno so znova potrdili status neugodnega tekmeca. Za Dallas. Spomnimo, 30. novembra lani so v Phoenixu s 120:113 zmagali Mavericks, Luka pa je bil s kar 42 točkami, 11 asistencami in devetimi skoki absolutno prvo ime tekme. Dva meseca pozneje, 29. januarja 2020, so se veselili košarkarji iz Arizone. Na gostovanju v Dallasu so zmagali kar s 133:104, Dončić je prispeval 21 točk, ob tem pa imel le dve asistenci in šest skokov, medtem ko sta pri Phoenixu blestela Devin Booker in Deandre Ayton, prvi z 32 točkami, devetimi asistencami in petimi skoki, drugi z 31 točkami, devetimi skoki in asistenco. Tokrat, v "mehurčku" v Orlandu, dobra Dončičeva predstava ni bila dovolj.

Luka je znova nastopil z dresom, na katerem je namesto priimka na hrbtu pisalo "enakopravnost". Foto: Getty Images

Vrnitev v končnico: po letu 1990 prvič brez Dirka

Šest tekem pred koncem rednega dela v Orlandu je torej jasno, da bo Dallas sezono podaljšal v končnico. Prvo za Dončića (v drugi sezoni) in prvo za klub po letu 2016. Ob tem je zanimiv podatek, da je letos minilo okroglih 30 let od trenutka, ko so Dallas Mavericks nazadnje igrali v končnici brez legendarnega Nemca Dirka Nowitzkega. Ta je sicer teksaško moštvo okrepil leta 1998, v svoji tretji sezoni pa je nato pomagal prekiniti kar desetletno klubsko sušo brez končnice. A zdi se, da bo Luka z druščina tokrat "obsojen" na sedmo mesto zahodne konference, kar pomeni, da ga v prvem krogu končnice nato čakajo bodisi LA Lakers bodisi LA Clippers.

V akciji znova tudi Gogi

A še pred prvo preizkušnjo v izločilnem delu sezone, ko pregovorno v ZDA rokave zavihajo tudi v obrambi, čaka eno od treh teksaških ekip še šest tekem. Že jutri ob 20.30 (po slovenskem času) bo tekmec Sacramento, 13. 8. pa še LA Clippers, Milwaukee, Utah, Portland in Phoenix. Že danes pa bo še drugič v Orlandu na delu tudi Goran Dragić, ki se bo z Miamijem udaril s Torontom. V akciji bo tudi Denver, in sicer proti OC Thunder, a brez Vlatka Čančarja, ki je zaradi težav z nogo ostal v klubski osnovni pripravljalni bazi v Koloradu.

Liga NBA, 2. avgust: Phoenix Suns : Dallas Mavericks 117:115

Booker 30, Rubio 20; Dončić 40 in 11 asistenc, Porzingis 30 Brooklyn Nets : Washington Wizards 118:110

LeVert 34, Harris 27, Allen 22, 15 sk.; Bryant 30, 13 sk., Brown 22, 10 sk.



Boston Celtics : Portland Trail Blazers 128:124

Tatum 34, Brown 30; Nurkić in Lillar 30



Memphis Grizzlies : San Antonio Spurs 106:108

Morat 25, Jackson 21; Dejounte 21, White 14, DeRozan 14



Orlando Magic : Sacramento Kings 132:116

Ross 25, Vučević 23, Gordon 22; Giles 23, Fox 13 Houston Rockets : Milwaukee Bucks 120:116

Westbrook 31, Harden 24, House 16; Antetokounmpo 36 in 18 skokov, Lopez 23

Lestvica:

