Dončićev trojni dvojček s cmokom v grlu

Kar 142 dni je čakal Luka Dončić, da je lahko znova zaigral na uradni tekmi. Kako lačen je košarke, je sicer v posebnem varnostnem "balonu" na posestvu Walt Dysney v Orlandu, nakazal že na treh pripravljalnih tekmah. A če takrat končni rezultat ni bil na prvem mestu, je ob soočenju s Houstonom v noči na soboto nedvomno bil. Prav zaradi tega se je težko sprijaznil z razpletom tekme, na kateri se je v večjem delu tretje četrtine zdelo, da jo bo z Dallasom dobil. Na koncu je moral priznati poraz po podaljšku.

Ni pokleknil le med himno

Dončić je v duhu akcije "Črna življenja štejejo" s soigralci pokleknil ob predvajanju ameriške himne pred začetkom tekme. A pokleknil je tudi v končnici. Poskušal je prevzeti odgovornost, a mu ni uspelo preprečiti dramatičnega preobrata v režiji Houston Rockets. Z 28 točkami, 12 skoki in 10 asistencami je sicer prišel do petnajstega trojnega dvojčka v sezoni, obenem pa 23. v karieri. A to je bila zanj slaba tolažba po neprepričljivi predstavi v končnici, po kateri je ostal brez zmge, ki bi Dallasu že zagotovil mesto v končnici.

Pozabljena obramba: strelski obračun

Houston je imel predvsem po zaslugi strelsko navdahnjenega Jamesa Hardna pobudo predvsem v prvi četrtini. Že v drugi se je tehnica nagnila na stran bolj raznovrstnega Dallasa, pri katerem je na zavidljivo visoki ravni igral latvijski center Kristaps Porzingis. S soigralci je nato prednost ohranjal v večjem delu tretje in četrte četrtine, ko se ritem tekme ni bistveno spreminjal. Praktično vse se je odvijalo v napadalnem delu igre, zato tudi izjemno visok končni rezultat ne čudi.

Foto: Getty Images

Dallas je vodil tudi s 14 točkami naskoka. Nadzoroval je igro v zadnjem delu, nato pa tekmecu dovolil, da ga je ujel. V zadnjih trenutkih rednega dela je imel Harden pri zaostanku treh točk na voljo dva prosta meta. Zadel je le enega, koš za podaljšek pa je po skoku v napadu vknjižil Robert Covington. V dodatnih petih minutah je Houston še dodatno pritisnil na plin.

Sobotni večer z Goranom Dragićem

Že v soboto, natančneje ob 19. uri po srednjeevropskem času bo koronski košarkarski post prekinil tudi Goran Dragić, ki se bo z Miamijem pomeril z Denverjem, za katerega Vlatko Čančar zanesljivo ne bo igral. Se bo pa nato na parket kmalu vrnil Dončić. Dallas se bo namreč v noči na ponedeljek pomeril s Phoenixom. Do konca rednega dela pa bodo nato tekmeci ljubljanskega zvezdnika in teksaških soigralcev še Sacramento, LA Clippers, Milwaukee, Utah, Portland in 13. 8. znova Phoenix.

Liga NBA, 31. julij: Dallas Mavericks : Houston Rockets 149:153

Porzingis 39, Dončić 28; Harden49, Westbrook 31

Brooklyn Nets : Orlando Magic 118:128 Portland Trail Blazers : Memphis Grizzlies 140:135 Washington Wizards : Phoenix Suns 112:125 Milwaukee Bucks : Boston Celtics 119:112 San Antonio Spurs : Sacramento Kings 129:120

Lestvica: