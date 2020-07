Led je prebit: Lakersom veliki derbi, boleč poraz za New Orleans

V noči na petek sta bili v ligi NBA po skoraj petih mesecih na sporedu prvi dve tekmi nadaljevanja sezone. V letovišču Walt Disney v Orlandu je bila Utah boljša od New Orleansa, Lakersi pa so v losangeleškem derbiju na krilih Anthonyja Davisa ugnali Clipperse (103:101). V noči na soboto (ob 3.00) pa bo prvič na delu tudi Luka Dončić z Dallas Mavericks.

Liga NBA se je po skoraj petih mesecih vrnila. Na uvodni tekmi je Utah, pri kateri so v začetku marca odkrili prvi primer okužbe s koronavirusom med NBA igralci, ko je bil okužen Rudy Gobert, ugnala New Orleans, ki še ohranja možnosti za uvrstitev v končnico. Ravno Gobert je bil tisti, ki je dosegel prvi koš v nadaljevanju v sezono, hkrati pa je z dvema prostima metoma slabih sedem sekund pred koncem srečanja zagotovil zmago Utahu. V zadnjem napadu so sicer košarkarji New Orleansa imeli možnost za zmago, a je Brandon Ingram zgrešil poskus za tri točke.

Rudy Gobert je odločil srečanje z New Orleansom. Foto: Getty Images

Francoski košarkar, ki je odločil tekmo, je na koncu dosegel dvojni dvojček (14 točk, 12 skokov), sicer pa je bil v vrstah Utaha najučinkovitejši Jordan Clarkson s 23 točkami. Pri New Orleansu jih je prav toliko dosegel Ingram, prvi izbor na lanskem draftu Zion Williamson, ki je igral šele na svoji 20. tekmi v ligi NBA, je obračun končal pri 13 točkah.

Poslastica Lakersom Anthohy Davis in LeBron James sta svojo ekipo popeljala do zmage. Foto: Getty Images

Poslastica večera med vodilnima moštvoma zahoda Los Angeles Lakers in Los Angeles Clippers je pripadla prvim. Izjemno zanimiv obračun je bil tako kot prva tekma odločen šele v končnici srečanja. Slabe pol minute pred koncem je prvi strelec Clippersov Paul George (30 točk) dosegel trojko za izenačenje.

Na drugi strani pa je 12,8 sekunde pred koncem s košem srečanje odločil LeBron James, ki sicer ni imel svojega strelskega večera. Slabi dve sekundi pred koncem je za Clipperse s še eno trojko iz težkega položaja poskusil George, a ni bil uspešen, Lakersi pa so tako dobili še drugo od štirih medsebojnih srečanj z mestnimi tekmeci v tej sezoni.

Pri Lakersih je s 34 točkami blestel Anthony Davis, že omenjeni James je tekmo končal z dvojnim dvojčkom (16 točk, 11 skokov; 6/19 met iz igre), 16 točk pa je vknjižil tudi Kyle Kuzma. Na drugi strani so imeli Clippersi le dva razpoložena košarkarja, poleg Georga je bil z 28 točkami strelsko razpoložen še Kawhi Leonard.

Boj proti rasizmu

Košarkarji so na dresih nosili slogane v podporo gibanju Black Lives Matter. Foto: Getty Images Obe tekmi pa sta minili tudi v znamenju v boju proti rasizmu. Vsi igralci vseh štirih ekip so med uvodno himno pokleknili in protestirali proti rasizmu in policijskemu nasilju v ZDA. Košarkarji vseh ekip pa so nosili tudi črne majice z belim napisom v podporo gibanju Black Lives Matter. Poleg igralcev so simbolično pokleknili tudi vsi trenerji, pomočniki, sodniki in TV-delavci. Mnogi od igralcev so na dresih namesto svojega imena nosili slogane v podporo gibanju, med tistimi, ki se za takšno potezo niso odločili pa sta med drugim tudi zvezdnika James in Leonard.

Liga NBA ima sicer nekaj desetletij staro pravilo, da morajo igralci stati med himno pred tekmami. A Silver je že pred časom napovedal, da ga med nadaljevanjem lige v luči vala protestov po ZDA, ki jih je 25. maja sprožila tragična smrt Georgea Floyda zaradi policijskega nasilja, ne bodo upoštevali. Klečanje med himno kot obliko protesta sega nazaj k igralcu ameriškega nogometa Colinu Kaepernicku, ki je leta 2016 na ta način demonstriral kot podajalec San Francisco 49ers, košarkarji v ligi NBA so že pred časom javno izrazili svojo podporo v gibanju proti rasizmu.

Igralci so pred tekmo pokleknili. Foto: Getty Images

V noči na soboto prvič tudi Dončić

Noč na soboto pa bo v ligi NBA zelo zanimiva tudi za slovenske ljubitelje lige NBA, saj bo prvič na delu Luka Dončić, ki se bo z Dallasom pomeril s Houstonom (ob 3.00 po slovenskem času), v soboto zvečer (19.00) pa bo na sporedu še obračun Miamija Gorana Dragića in Denverja z Vlatkom Čančarjem.

Ekipe bodo sicer v Orlandu odigrale osem tekem rednega dela in končnico. Skupaj bodo tako ekipe odigrale le dobrih 70 tekem rednega dela, namesto vseh 82, zato se je vodstvo lige odločilo, da če bo po koncu rednega dela med osmo- in devetouvrščeno ekipo manj kot štiri zmage razlike, bosta ti dve ekipi odigrali medsebojno srečanje za uvrstitev v play-off, in sicer na dve zmagi. Sledila bo končnica s tekmami na izločanje, v sredini septembra bo na sporedu konferenčni finale, konec devetega meseca pa še veliki finale za šampionski prstan.

Spored v Orlandu: 30. julij - 14. avgust: tekme rednega dela

15.–16. avgust: morebitne odločilne tekme za play-off

17. avgust: začetek končnice

30. avgust: obisk družin/gostov igralcev in klubov

31. avgust - 13. september: konferenčni polfinale

15. september - 28. september: konferenčni finale

30. september - 13. oktober: finale

Liga NBA, 30. julij:

New Orleans Pelicans : Utah Jazz 104:106 (26:23, 34:25, 27:31, 17:27)

Ingram 23 (8 skokov), Redick 21, Holiday 20; Mitchell in Conley po 20, Gobert 14 (12 skokov).



Los Angeles Lakers : Los Angeles Clippers 103:101 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24)

Davis 34 (8 skokov), James (11 skokov, 7 podaj) in Kuzma (7 skokov) po 16; George 30, Leonard 28, Beverley 12.

