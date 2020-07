Odštevanja je konec: Dončić in ostala zvezdniška zasedba v boj za prstan

Če so v preteklem mesecu na svoj račun prišli le ljubitelji nogometa, pa bo današnji večer oziroma noč pravi balzam za dušo košarkarskih navdušencev. Danes se bo namreč z dvema tekmama dvignil zastor nad nadaljevanjem lige NBA. V "mehurčku" v Orlandu bodo parket najprej preizkusili košarkarji New Orleansa in Utaha, jutri pa bodo na svojo račun prišli tudi slovenski navijači, ko se bo na parket podala slovenska trojica v najmočnejši ligi na svetu.

Od zadnje tekme v ligi NBA je minilo že skoraj pet mesecev, zdaj pa je napočil čas za dokončanje sezone. Zdravniško osebje na Floridi, natančneje v športnem kompleksu Disney World v Orlandu, je od 20. julija naprej opravilo 344 testov na novi koronavirus, in vsi testi so bili negativni, enako velja za testiranje, izvedeno pred tem. Liga NBA je tako dobila zeleno luč za nadaljevanje sezone, v kateri se bo 22 od skupno 30 ekip pomerilo za šampionski prstan.

Walt Disney World Resort v Orlandu. Foto: Reuters

Po načrtu se bo 16 ekipam, ki so trenutno na mestih, ki vodijo v končnico, pridružili New Orleans, Portland, Phoenix, Sacramento, San Antonio (zahodna konferenca) in Washington (vzhodna konferenca). Ekipe bodo odigrale osem tekem rednega dela in končnico. Skupaj bodo tako ekipe odigrale le dobrih 70 tekem rednega dela, namesto vseh 82, zato se je vodstvo lige odločilo, da če bo po koncu rednega dela med osmo- in devetouvrščeno ekipo manj kot štiri zmage razlike, bosta ti dve ekipi odigrali medsebojno srečanje za uvrstitev v play-off, in sicer na dve zmagi.

Od tekmovanja in možnosti za nastop v Orlandu so se tako že poslovile ekipe Minnesote in Golden State na zahodu ter Charlotte, Chicago, New York, Detroit, Atlanta in Cleveland na vzhodu, ki so že pred koronakrizo ostale brez vseh možnosti za uvrstitev v izločilne boje lige.

Spored v Orlandu: 30. julij - 14. avgust: tekme rednega dela

15.–16. avgust: morebitne odločilne tekme za play-off

17. avgust: začetek končnice

30. avgust: obisk družin/gostov igralcev in klubov

31. avgust - 13. september: konferenčni polfinale

15. september - 28. september: konferenčni finale

30. september - 13. oktober: finale

Odsotnost številnih zvezdnikov

V Orlandu med drugim ne bo Victorja Oladipoja. Foto: Getty Images Vse tekme bodo odigrane v letovišču Walt Disney, sezona pa se bo končala najkasneje v sredini oktobra. Kljub temu pa bo v Orlandu zaradi takšnih ali drugačnih razlogov manjkalo kar nekaj zvezdniških imen. Poleg Kevina Duranta, Johna Walla in DeMarcusa Cousisa, ki so in bodo zaradi poškodbe izpustili to celotno sezono, pa se je udeležbi v "mehurčku" v Disney Worldu odpovedala še kopica drugih zvezdniških imen. Med zadnjimi je član Washington Wizards Bradley Beal, ki bo preostanek sezone izpustil zaradi poškodbe rame. Da še ni pripravljen na povratek na igrišče, se je na treningih v Orlandu prepričal tudi pomemben člen Indiane Victor Oladipo, ki je v tej sezoni zaradi poškodbe sicer odigral le 13 tekem.

Nekaj košarkarjev bo tekme izpustilo tudi zaradi okužbe s koronavirusom, med temi je tudi nekdanji soigralec Luke Dončića in zdajšnji košarkar Brooklyna De'Andre Jordan, sezono pa bosta izpustila tudi zdajšnja Dončićeva soigralca Willie Cauley-Stein (naraščaj) in Courtney Lee (poškodba). Med tistimi, ki jih ne bo v Orlandu, so še Kelly Oubre Jr., Kyrie Irving, Bojan Bogdanović, Le Marcus Aldridge, Davis Bertans in Avery Bradley, sezono pa bo zaradi poškodbe z zamikom nadaljeval tudi Rajon Rondo.

Zion Williamson je zaradi družinskih zadev zapustil Orlando, a se je kasneje vrnil. Foto: Reuters

Se je pa v Orlando medtem že vrnil prvi izbor lanskega drafta član New Orleansa Zion Williamson, ki je "mehurček" v Orlandu za nekaj časa zapustil zaradi družinskih zadev, zdaj pa se je košarkar, ki je v tej sezoni zaradi poškodbe meniskusa odigral le na 19 tekmah, vrnil na "kraj zločina" in je pripravljen na nadaljevanje sezone pod posebnimi pogoji, ki jih je vodstvo lige pripravilo v Orlandu.

Stroga pravila na 113 straneh

Košarkarji, ki so nastanjeni v Orlandu, se morajo držati strogih pravil. Vsi košarkarji, ki so prisotni na Floridi, so tam prostovoljno, saj so imeli na izbiro odločitev, ali želijo s sezono sploh nadaljevati. V Disneyjevem letovišču je omejeno tudi število novinarjev, ki spremljajo dogajanje, vsi, ki so tam, nimajo izhoda. V primeru, da se odločijo "mehurček" zapustiti, se vanj ne morejo več vrniti . Košarkarjem sta ves čas na voljo tudi kuhar in restavracija, ki je odprta 24 ur na dan. Na voljo imajo tudi sobno strežbo. Vsi košarkarji imajo na voljo tudi tako imenovani "Snitch" telefon, na katerega lahko pokličejo, če posumijo, da je kateri izmed košarkarjev ali osebja kršil pravila. Omejeno je tudi število sodnikov, ki bodo sodili na srečanjih, vsi ti bodo dnevno testirani.

V dvorani ne bo gledalcev. Foto: Getty Images

0 - številka ljudi, ki lahko obiščejo balonček v Orlandu. 3 - število hotelov, v katerih so nastanjene ekipe (The Gran Destino Tower v Colorado Springs, The Grand Floridian in The Yacht Club). 10 - dni karantene je predpisane za igralce, ki se odločijo, da zapustijo Orlando in se potem vrnejo nazaj. 22 - NBA ekip je v Orlandu (13 z zahoda, 9 z vzhoda). 37 - ljudi iz ene ekipe je lahko v Orlandu. To število poleg igralcev vključuje tudi trenerje, varnostnike, osebje … 113 - število strani pravilnika o nadaljevanju lige NBA. 128 - milijonov evrov je cena organizacije "mehurčka" v Orlandu.

Favoriti ostajajo isti LA Lakers ostajajo med glavnimi kandidati za šampionski prstan. Foto: Reuters

Kljub nekaterim spremembam in odpovedim pa favoriti za osvojitev šampionskega prstana ostajajo isti kot pred koronavirusom. Med glavnimi kandidati za naslov tako ostajata obe moštvi iz Los Angelesa, ki se bosta danes udarili že v uvodu nadaljevanja lige. Poleg najboljših ekip zahoda Lakersov (49-14) in Clippersov (44-20), pa so med glavnimi favoriti za osvojitev naslova nedvomno košarkarji Milwakueeja, ki so v tej sezoni najuspešnejša ekipa s kar 53 zmagami in le dvanajstimi porazi.

Zanimiv bo tudi spopad prvega zvezdnika Lakersov LeBrona Jamesa in grškega velikana Giannisa Antetokounmpoja, ki sta po odločitvi lige, da nobena od tekem v Orlandu ne bo upoštevana pri podelitvi individualnih nagrad, glavna kandidata za osvojitev naziva MVP. Seveda pa bo veliko odvisno od trenutne forme moštev, ki niso na igrišče, razen treh pripravljalnih tekem, stopile že skoraj pet mesecev.

Kaj pa Slovenci?

V Orlandu sta trenutno tudi dva slovenska košarkarja. Luka Dončić je z Dallasom v pripravljalnem obdobju zmagal na dveh tekmah, na eni pa je izgubil, a je že takoj pokazal, da bo tudi na Floridi eden izmed vodilnih igralcev svojega moštva. Dallas je sicer trenutno na sedmem mestu zahoda in ga v primeru, da izhodišča ekip ostanejo enaka, v tako želeni končnici čaka obračun s favoriziranimi LA Clippers. Dallas se bo za uvod v noči na soboto pomeril s Houstonom. Na nadaljevanje sezone pa je pripravljen tudi Goran Dragić, ki je bil z Miamijem v pripravah uspešen enkrat v treh poskusih. Dragić je lahko pred nadaljevanjem sezone bolj miren, saj si je Miami že zagotovil mesto v končnici in ga zaenkrat v prvem krogu končnice čaka obračun z Indiano.

Goran Dragić in Jimmy Butler. Foto: Getty Images

Ni pa znano, ali je v Orlandu tudi tretji slovenski mušketir Vlatko Čančar, ki z ekipo Denverja ni odpotoval na Florido, obstaja pa možnost, da se je tja preselil kasneje. Denver je sicer na tretjem mestu zahoda, v soboto pa ga čaka prvi obračun z Miamijem že ob 19. uri po slovenskem času.

Lestvica:



Vzhod:



1. Milwaukee Bucks* 53 zmag – 12 porazov

2. Toronto Raptors* 46 – 18

3. Boston Celtics* 43 – 21

4. Miami Heat* 41 – 24

5. Indiana Pacers* 39 – 26

6. Philadelphia 76ers* 39 – 26

7. Brooklyn Nets 30 – 34

8. Orlando Magic 30 – 35

---------------------------------------

9. Washington Wizards 24 – 40 Zahod: 1. Los Angeles Lakers* 49 – 14

2. LA Clippers* 44 – 20

3. Denver Nuggets* 43 – 22

4. Utah Jazz* 41 – 23

5. Oklahoma City Thunder* 40 – 24

6. Houston Rockets* 40 – 24

7. Dallas Mavericks 40 – 27

8. Memphis Grizzlies 32 – 33

---------------------------------------

9. Portland Trail Blazers 29 – 37

10. New Orleans Pelicans 28 – 36

11. Sacramento Kings 28 – 36

12. San Antonio Spurs 27 – 36

13. Phoenix Suns 26 – 39 *že v končnici.

Preberite še: