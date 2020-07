Dončić z odliko opravil generalko, Dragić poražen

Dallas Mavericks so na zadnji pripravljalni tekmi pred nadaljevanjem sezone v Orlandu na krilih Luke Dončića po podaljšku ugnali Philadelphio (118:115). Slovenski košarkar je bil s 23 točkami, sedmimi skoki in šestimi podajami prvi igralec Dallasa, ki ga v noči na soboto čaka prva preizkušnja v nadaljevanju sezone. Na delu je bil tudi Goran Dragić, ki je z Miamijem izgubil proti Memphisu, zlati slovenski kapetan pa je ob porazu svoje ekipe dosegel devet točk.

Dallas Mavericks so z zmago sklenili pripravljalno obdobje pred nadaljevanjem sezone. Mavericksi so odlično začeli tekmo, prvo četrtino so dobili s 24:13, ob polčasu pa je četa Ricka Carlisleja vodila za devet. Tretja četrtina je povsem pripadla 76ers, ki so v tretjem delu dosegli kar 41 točk. V napetem zaključku obračuna je koš za izenačenje za Philadelphio 18 sekund pred koncem rednega dela dosegel Mike Scott, na drugi strani je s trojko poskusil še J. J. Barrea, a je bil nenatančen. Sledil je podaljšek, v katerem je Dallasu zmago priboril Justin Jackson.

Slovenski košarkar Luka Dončić je zaključek srečanja presedel na klopi za rezerve, kljub temu pa je bil s 23 točkami (8/11 za 2, 1/5 za 3, 4/6 prosti meti) v dobrih 26 minutah prvi strelec Dallasa, k svojemu dosežku pa je dodal še sedem skokov in šest podaj, izgubil je tri žoge. Na igrišče se je po tekmi prisilnega odmora vrnil Kristaps Porzingis, ki je vknjižil dvojni dvojček (17 točk, 12 skokov). Na drugi strani je bil najučinkovitejši Tobias Harris z 28 točkami in 11 skoki.

Vrhunci predstave Luke Dončića:

Za Dallas je bila to zadnja pripravljalna tekma pred nadaljevanjem sezone. Na treh obračunih so Mavericksi dvakrat zmagali in enkrat izgubili. Na prvi tekmi po premoru zaradi koronavirusa jih v 'mehurčku' v Orlandu v noči na soboto po slovenskem času čaka srečanje s Houstonom.

Poraz Dragića

Slabše je šlo ekipi Gorana Dragića Miami Heat, ki so izgubili proti Memphisu (128:110). Grizzlies so si že v prvem polčasu zagotovili zajetno prednost (69:52), ki je do konca srečanja niso izpustili iz rok. Dragić je na parketu prebil slabih 24 minut, v katerih je dosegel devet točk (3/5 za 2, 1/5 za 3, 0/2 prosti meti), k svojemu dosežku pa je dodal še skok, podajo in ukradeno žogo, izgubil je tri žoge. Z 18 točkami je bil sicer prvi strelec Miamija Jimmy Butler. Pri Memphisu jih je 23 dosegel Dillon Brooks.

Miami se tako v nadaljevanje sezone podaja s popotnico zmage in dveh porazov. Heat se bodo na prvi tekmi nadaljevanja v noči na nedeljo pomerili z Denverjem Vlatka Čančarja.

