Košarkarji Dallasa so pred petkovim nadaljevanjem lige NBA drugo od treh pripravljalnih tekem (v noči na ponedeljek so izgubili proti Indiani s 111:118) odigrali brez enega od ključnih mož. Razlog, zaradi katerega je Kristaps Porzingis ostal v hotelski sobi, pa je možen le v letu 2020. Latvijski reprezentant je bil namreč "kaznovan" z enodnevno karanteno, saj se je dan pred tem pozabil zglasiti na obveznem dnevnem testiranju na novi koronavirus. Še preden pa se bo lahko znova pridružil soigralcem, bo moral imeti v žepu negativen rezultat novega testa.

Kristaps Porzingis je pozabil na obvezno testiranje na novi koronavirus in je za kazen en dan preživel v hotelski karanteni. Foto: Getty Images

Nova resničnost

"Pod koši se je zelo poznalo, da Kristapsa ni bilo na parketu. Nevaren je v napadu, odličen je v obrambi, dobro blokira tekmečeve mete. Pogrešali smo ga," je po tekmi, na kateri je za las zgrešil pripravljalnega trojnega dvojčka (20 točk, 11 skokov, devet asistenc), dejal Luka Dončić. Seveda ni mogel mimo razloga za Latvijčevo odsotnost. "Naše klubsko osebje nas opozarja na testiranja. A na to se je treba navaditi. Testi so del našega vsakdana. Se pa očitno zgodi, da na to kdo pozabi," je dejal Luka, ki se je do sedaj vedno vestno zglasil na testiranju, trener Dallasa Rick Carlisle pa je dejal, da je pred dnevi tudi sam skoraj pozabil na tovrstno obveznost. Latvijčev primer je označil za nedolžno napako.

Udarni evropski dvojec Dallas Mavericks Foto: Reuters

Kmalu bo šlo zares

A bolj kazen za Porzingisa, ki je dobra šola ali vsaj opomnik za vse njegove soigralce, in poraz proti Indiani, je v "mehurčku" v Orlandu v mislih košarkarjev Dallasa priprava na pravo nadaljevanje sezone. V noči na soboto se namreč s tekmo proti Houstonu začenja Dončićev lov na mesto v končnici. "Na prvih dveh tekmah smo videli nekaj dobrih in nekaj slabih stvari. Trdim pa, da moramo biti boljši. Želim izboljšave. Boljši moramo biti predvsem v fizičnih obračunih," pravi trener Carlisle, ki ima pred prvo pravo tekmo s Houstonom na voljo še eno pripravljalno preizkušnjo.

Dončić: Proti Houstonu še en bomo na najvišji ravni

"Dvomim, da bomo že na prvi tekmi pokazali najboljšo predstavo. Čaka nas še veliko dela. Pomembno pa je, kakšni bomo v končnici. Želimo zmagovati. Čeprav je dejstvo, da ob igranju v Orlandu prednosti domačega igrišča v končnici ni, pa nam še zdaleč ni vseeno, s katerega mesta se bomo podali v izločilni del. Redni del želimo končati kar se da visoko," pa ob odštevanju dni do odmrznitve lige razmišljal Dončić, ki je pred prekinitvijo v povprečju dosegal 28,7 točke, 9,3 skoka in 9,7 asistence na tekmo.