Rado Trifunović v Fenerbahče

"Izjemno vesel in počaščen sem, da se mi je ponudila priložnost delati v tako velikem klubu kot je Fenerbahče in hkrati zopet sodelovati s tako dobrim trenerjem, kot je Igor Kokoškov. Upam in želim si, da bo ta nova košarkarska izkušnja zelo pozitivna. Na tem mestu bi se rad iskreno zahvalil vodstvu Košarkarske zveze Slovenije za ponujene priložnosti in podporo ter vsem sodelavcem zveze za čudovitih osem let sodelovanja," je za KZS dejal 47-letni trener.

Trifunović se bo turški ekipi pridružil v začetku avgusta, ko bodo evropski klubski prvaki sezone 2016/17 začeli priprave na prihajajočo sezono. Trifunović bo tako združil moči s srbskim strokovnjakom Kokoškovom, ki je pred to sezono Fenerbahče prevzel po odhodu slovitega Željka Obradovića, ki je moštvo vodil sedem let.

Po slovenski reprezentanci bosta z Igorjem Kokoškovim sodelovala še v vrstah turškega velikana. Foto: Vid Ponikvar

Kokoškov in Trifunović sta sodelovala pri največjem uspehu slovenske košarke, ko je izbrana vrsta pod vodstvom srbskega strokovnjaka osvojila naslov evropskih prvakov leta 2017 v Istanbulu.

Trifunović je zatem prevzel vodenje slovenske reprezentance, a se v kvalifikacijah za SP, ki je potekalo na Kitajskem, ni izkazal. Predsednik KZS Matej Erjavec je 28. marca v pogovoru za časnik Dnevnik dejal, da Rado Trifunović ni več selektor slovenske reprezentance, a da bo ostal del izbrane vrste.