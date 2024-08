"Izjemen košarkar, še večji človek," bi lahko v nekaj besedah strnili vtise košarkarske smetane o osrednjem členu sobotnega večera. Goran Dragić je v razprodanih Stožicah s poslovilno tekmo v Slovenijo pripeljal številna velika imena svetovne košarke, ki so se na poseben način poklonili karieri zlatega slovenskega kapetana. Ta je v svoji izjemni karieri pustil pečat na prav vsakem posamezniku in ekipah, s katerimi je deloval skozi uspešna leta svoje športne poti.

Gentry: Goran je eden najboljših ljudi, kar sem jih spoznal

Z izbranimi besedami je o svojem nekdanjem varovancu spregovoril Alvin Gentry, ki je bil prvi Dragićev trener v ligi NBA na čelu Phoenix Suns in mu ponudil priložnost. Od takrat naprej sta z Goranom stkala prav posebno vez. "Goran je kot del moje družine, to lahko potrdi tudi moja hči, ki je tukaj z nami. Poznava se že dolgo, v ligo NBA je prišel še tako mlad, kmalu je spoznal in se zavedel, da spada v ligo NBA, da si zasluži mesto tam. V ligi velikanov je pokazal, da lahko premika meje, res je bil odličen košarkar. Videti zdaj takšno slovo ob vseh dosežkih, ki jih je v karieri dosegel … Res sem ponosen, hkrati pa je bil to ogromen pokazatelj, kako Gorana vsi spoštujejo in kako velik človek je. Ob tem je ostal tudi skromen, res je izjemna oseba," je po koncu poslovilne tekme dejal čustveni Gentry.

Alvin Gentry in Dragić pri Phoenix Suns Foto: Guliverimage

In kje Gorana vidi v prihodnosti? "Smešno, da ste me to vprašali, ker sem ga ravno pred prihodom iz dvorane vprašal: 'Goran, kaj pa zdaj?' Pa mi je odgovoril, nimam pojma, nekaj časa bom Uber voznik mojima otrokoma (smeh, op. p.). Zagotovo bo našel svoje mesto pod soncem, prepričan sem, da bo uspešen v vsem, česar se bo lotil. Vidim ga v delu z mladimi. Goran ni samo izjemen košarkar, je eden najboljših ljudi, kar sem jih spoznal. Zame je bila ta tekma boljša kot All-Star tekme v ligi NBA. Vse je bilo na vrhunskem nivoju, ob tem pa sva se ravno s hčerko pogovarjala, kako prijazni in gostoljubni ste Slovenci. Tudi ob sprehodu po središču mesta sem bil navdušen, res sem velik oboževalec Slovenije in Slovencev, z veseljem bi se še vrnil," je še dodal Gentry.

Igor Kokoškov Foto: Anže Malovrh/STA

S pohvalami na račun koseškega zmaja ni skoparil še eden izmed trenerjev, ki jih Dragić najbolj ceni in s katerim je leta 2017 v slovenski reprezentanci spisal prav posebno zgodbo z zlatim koncem na EuroBasketu 2017. Igor Kokoškov je bil eden tistih, ki so ob predstavitvi v soboto zvečer v Stožicah prejeli enega najbučnejših aplavzov. "Od leta 2017 je minilo ogromno let, v tem času se je veliko zgodilo. Vesel in čustven sem bil, ko sem videl vse te zlate fante, ki bodo za vedno del zlate slovenske generacije. Od takrat se ni nič spremenilo, vse zasluge za uspeh so na plečih fantov, mi smo jih takrat samo usmerjali, oni imajo zasluge. A to je bil Goranov večer. Izjemna kariera, Goran je še boljši človek kot košarkar, vemo, kaj pa to glede na njegovo kariero pomeni. Še vedno je preprost in skromen slovenski fant, napravil je res vrhunsko kariero tako v reprezentanci kot ligi NBA. Res sem vesel in počaščen, da sem lahko bil zdaj ob njem," je bil jasen Kokoškov.

V Stožicah tudi Bosh in Scola

Ob zadnjem sprehodu pod koši je Dragiću zaploskal tudi njegov nekdanji soigralec pri Miamiju in član Košarkarske hiše slavnih Chris Bosh. "Danes nisem imel namena igrati, ker nisem igral že zelo dolgo, a vse za Gorana. Res sem si želel biti zraven, proslaviti njegovo kariero. Ne dobijo vsi takšne priložnosti, ne dobiš poslovilne tekme, včasih ne dobiš niti slovesa. Ko sem videl Raša Nesterovića, da je šel na parket, sem si rekel, v redu, nekajkrat lahko grem tudi samo gor in dol po igrišču," je v smehu razlagal Bosh, ki je zadnjo tekmo v karieri odigral februarja leta 2016.

Foto: Anže Malovrh/STA

Veliki karieri pa se je s prihodom v Ljubljano poklonil tudi Luis Scola, ki si je z Dragićem parket delil v Houstonu. "Izjemna kariera, izjemen soigralec. Zelo sem vesel, da sem imel čast igrati z njim in da sem bil lahko z njim ob tem zadnjem koraku. Vso srečo mu želim pri naslednjih podvigih v življenju. Vesel sem, da je Goran dobil takšno priložnost, res je dober človek. Celoten večer je bil odličen, lepo je bilo znova videti na kupu toliko poznanih obrazov. Mogoče sem postal celo malce nostalgičen," je povedal Scola.

Boban Marjanović Foto: www.alesfevzer.com

Pomen človeške plati 38-letnega Gogija so v en glas poudarjali in izpostavljali tudi vsi ostali gostje prav posebnega večera. "On je res faca, velik človek. Res je dal ogromno košarki," je bil jasen Boban Marjanović. Navdušen je bil tudi Robin Lopez. "To je bila res posebna noč in bo v mojem spominu ostala kot eden najlepših košarkarskih spominov. Lepo je bilo videti Gorana in tudi ostale fante, res je bil eden meni ljubših večerov. Slovenija mi je zelo všeč, vsi ljudje so tako prijazni in gostoljubni, še se bom vrnil in upam, da mi bo Goran še razkazal stvari naokoli. Goran je nekdo, po katerem sem se zgledoval. Že pred prihodom v ligo NBA je bil odličen košarkar v Evropi, jaz sem takrat šele prihajal z univerze. Vedno je bil nekdo, pri katerem sem črpal navdih," je še dodal Lopez.

