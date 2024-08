Čustveni Goran Dragić ostal brez besed

Dobro uro zatem ko se je še zadnjič zahvalil in pomahal nabito polnim tribunam v Stožicah je Goran Dragić po zadnjem dejanju svoje kariere zakorakal iz ljubljanske dvorane in vidno utrujen ter poln emocij strnil misli po zaključnem dejanju svoje kariere. "Bilo je zelo lepo, čeprav sem imel res visoko minutažo in me noge na koncu niso več nosile (smeh, op. p.). Vse skupaj je uspelo fenomenalno," je bil po poslovilni tekmi v razprodanih Stožicah zadovoljen 38-letni nekdanji slovenski košarkar.

Zadnje dejanje bogate kariere zlatega slovenskega kapetana je v Stožicah postreglo z izjemno bogatim in raznolikim programom, katerega rdeča nit je bila poklon karieri koseškega zmaja. V družbi nekdanjih soigralcev, trenerjev in prijateljev je bilo še enkrat več jasno, kakšen pečat je pustil Dragić v svetu košarke, Gogi pa se je tako ob spremstvu velikanov svetovne in slovenske košarke odpravil naproti zlatemu pokoju z zlato zapuščino. "Zelo sem ponosen na celotno ekipo, vse ljudi, ki so bili del tega projekta. Rad bi se zahvalil vsem igralcem, trenerjem, ki so prišli z drugega konca sveta. Enostavno sem brez besed," je bil zadovoljen nekdanji košarkar.

Goran Dragić se je tudi uradno poslovil od košarkarskih parketov. Foto: www.alesfevzer.com

Ta je v ligi NBA preživel kar 15 sezon, zaigral je na več kot tisočih tekmah, na katerih je v povprečju dosegal 13,3 točke, tri skoke in 4,7 asistence na srečanje, skupno pa se je podpisal pot 13.448 točk. Kot prvi Slovenec je leta 2018 zaigral na tekmi All Star, leta 2014 je prejel tudi nagrado za košarkarja, ki je najbolj napredoval. Zadnjo tekmo je odigral 22. aprila 2023, ko je v prvem krogu končnice z Milwaukeejem proti Miamiju zaigral na tretji tekmi in se podpisal pod dve točki, konec preteklega koledarskega leta je nato tudi uradno napovedal slovo od oranžne žoge, črto pod uspešno kariero pa je na veličasten način napravil v Stožicah, kjer ga je bučno pozdravila navdušena množica, ki mu je ob vzklikih "MVP!" še zadnjič namenila bučen aplavz.

Čustveni trenutki v družbi družine

Za enega bolj ganljivih prizorov večera je poskrbela družina nekdanjega košarkarja, saj so v zadnjih minutah ob boku Gogija zaigrali njegov brat Zoran, oče Marinko, sin Mateo in nečak Marko. Še posebej sta s svojimi vragolijami navdušila slednja. "Te zadnje tri minute ... To me je zlomilo. Ko sem videl Matea priteči na igrišče, pa Marka in vse ostale. Res sem obudil spomine na otroštvo, ko sta nas oči in mami vozila na igrišče, pa smo igrali ena na ena. To so bili res lepi časi. Zdaj pa je treba to prenesti na naše otroke. Mislim, da si bosta tudi Marko in Mateo to zapomnila za vse življenje. Verjetno se sploh ne zavedata, da sta igrala z najboljšimi igralci na svetu (smeh, op. p.), bilo je res nekaj posebnega," je bil presrečen Dragić, pri katerem so ob video posnetku in izbranih besedah preostalih košarkarjev na dan privrela tudi čustva. "Bilo je tudi nekaj solz, res je," se je nasmejal Gogi.

Goran v objemu hčerke Victorie in mame Mojce. Foto: www.alesfevzer.com

Tudi sicer je velik del njegove kariere pa tudi dan uradnega slovesa zaznamovala družina, predvsem pa brat Zoran, s katerim sta se pomerila tudi v tekmi ena na ena. "Bila je res lepa izkušnja. Naj mu bo, bil je njegov dan (smeh, op. p.). Zaslužil si je takšno slovo, hvala vsem navijačem in vsem, ki so prišli. Še enkrat več se je pokazalo, kako velika oseba je Goran, predvsem pa to, da je še vedno ostal isti," je po koncu o bratu povedal Zoran.

Spomin na reprezentanco

Nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste je na koncu s svojo ekipo Team Gogi v revialni predstavi s 108:86 premagal Team Luka na čelu z Luko Dončićem. "Občutek za žogo je malce izginil (smeh, op. p.). Nisem v formi, sem pa v celotnem dnevu oziroma večeru res užival. Zdaj rabim nekaj počitka," se je nasmejal Gogi. Ljubljančan je v soboto še zadnjič zaigral pred slovenskimi navijači, ki ne bodo nikoli pozabili razsežnosti igre Slovenca. Vrsto let je bil nenadomestljivi član slovenske izbrane vrste.

Foto: www.alesfevzer.com

Zlati kapetan, MVP, košarkar z največ nastopi na uradnih tekmah in najboljši strelec slovenske izbrane vrste vseh časov je reprezentančni dres v drugem poskusu tudi uradno dokončno postavil v preteklost. 90 uradnih nastopov, 1.095 točk na uradnih tekmah in 1.760 točk na vseh obračunih je zapuščina, ki je v slovenski košarki pustila neizbrisen pečat. "Res sem se spomnil na vse reprezentančne akcije, predvsem sem imel v mislih reprezentanco, ker so bili tudi tukaj domači navijači. Vsa ta leta sem z veseljem igral za Slovenijo, vedno sem dal, kar sem lahko. Dojel sem, da je vsega konec, to se je zdaj res vleklo leto dni. To je to. Ostal pa bom v košarki, v drugačni vlogi. Bomo videli, kaj nas čaka naprej," se je proti prihodnosti ozrl Dragić.

Ni skrivnost, da si nekdanji član Miamija želi svojo pot nadaljevati na Floridi in ekipi Miami Heat, ki mu je v njegovi bogati karieri dala največ. O tem je spregovoril že takoj po naznanitvi konca kariere konec decembra, pa tudi nedavno, ko se je mudil na olimpijskih igrah v Parizu. "O tem točneje še ne morem govoriti, ker moramo počakati, da bom uradno upokojen. En del bo zagotovo usmerjen v dobrodelnost, tako kot je bilo to do zdaj, mi je pa pomembno, da ostanem v košarki. Tudi celo moje življenje je v ZDA, tako da bom deloval na tisti strani luže. Bo pa nekaj zelo zanimivega," je že v Parizu dejal Dragić, zdaj pa je ob omembi Miamija le šaljivo pomežiknil in se široko nasmejan podal drugi karieri naproti.

