Z izvrstnim Prepeličem Valencia še drugič premagala prvaka

V evroligi je 18. krog zaznamoval derbi med Crveno zvezdo in Real Madridom. Po izvrstni zadnji četrtini je španski klub zmagal z 79:59. Izgubil je tudi drugi beograjski klub Partizan. Maccabi ga je premagal z 90:81. V dvoboju Olympiacosa in Monaca, ki sta imela tako kot Real pred tem krogom na vrhu lestvice 11 zmag, je bil Monaco boljši s 64:60. V Atenah je Fenerbahče po preobratu in podaljšku s 94:88 ugnal Panathinaikos. Valencia pa je bila z 91:81 boljša od ekipe Anadolu Efes.

Barcelona je v sredo zvečer z 82:75 premagala Asvel. Slovenski reprezentant Mike Tobey je bil znova v stranski vlogi. Igral je samo tri minute in pobral dve žogi v skoku. Toliko več in bolje pa je igral njegov nekdanji klubski soigralec Klemen Prepelič. Z Valencio je še drugič v sezoni premagal aktualnega prvaka Anadolu Efes.

Prepelič je tri minute pred koncem pod osebno napako zadel iz zelo težkega položaja in koš potrdil še s prostim metom. In Valencia je povedla za deset točk. Za končni izid 81:71 je slovenski reprezentant v 24 minutah na parketu prispeval 13 točk in šest asistenc. V zadnji minuti je v petem poizkusu vendarle zadel tudi svojo prvo trojko na tekmi.

Prvi strelec španske ekipe, ki je imela kar šest dvomestnih košarkarjev, je bil sicer Josep Puerto, ki je dal 15 točk. Izza črte za tri točke je zadel vse štiri mete, enega tudi ob zvoku sirene, ki je oznanila konec tretje četrtine.

Efes je tako ostal pri devetih zmagah (devet porazov) in je zdaj celo zdrsnil na deveto mesto, ki ne vodi v končnico. Valencia je z osmimi zmagami tik za njim. Prvih 13 ekip na lestvici po 18 krogih ločijo le štiri zmage.

Musa in soigralci v zadnji četrtini utišali Pionir

Z 19 točkami je bil prvi strelec Reala bosanski reprezentant Džanan Musa. Foto: Guliverimage Real Madrid je sredi prvega polčasa torkove tekme v Pionirju že vodil za 14 točk, a na odmor odšel z le štirimi točkami prednosti. Crvena zvezda je na začetku drugega polčasa celo povedla, potem ko gostje iz španske prestolnice prve štiri minute niso dali točke. Nov preobrat pa v zadnji četrtini, ki jo je Real z izvrstno obrambo dobil z 22:8. Z 19 točkami je bil prvi strelec Reala bosanski reprezentant Džanan Musa. Walter Tavares jih je dal 17 in imel še 12 skokov. Pri Zvezdi je bil z 18 točkami prvi strelec Nemanja Nedović.

Fenerbahče slavil po preobratu in podaljšku

Zanimivo je bilo tudi v Atenah, kjer sta se pomerila Pantahinaikos in Fenerbahče, kjer vlogo pomočnika trenerja opravlja Rado Trifunović. Gostitelji so 34 sekund do konca rednega dela po košu Mateusza Ponitke (14 točk, 11 skokov) še vodili z 78:73, nato pa so košarkarji turškega kluba odgovorili s petimi zaporednimi točkami, 24 sekund pred koncem je trojko za izenačenje dosegel Marko Gudurić, ki je pred tem še ukradel žogo. Panathinaikos je imel nato še napad za zmago, a je bil neuspešen, tekma pa se je prevesila v podaljšek, v katerem so gostje na krilih preobrata ob koncu rednega dela tekmo pripeljali v svojo korist s 94:88. Prvi strelec Fenerbahčeja je bil s 24 točkami Nigel Hayes, pri domačih je Dwayne Bacon dosegel 27 točk.

