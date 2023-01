Campazzo kljub prepovedi igranja ostaja pri Crveni zvezdi

Vodstvo košarkarske evrolige je pred tednom dni kaznovalo klub s plačilom 25.000 evrov in prepovedjo registracije novih košarkarjev ter trenerjev do 28. februarja. Vzrok za kazen so bile zamude pri izplačilih zdajšnjim in nekdanjim igralcem ter pošiljanje netočnih podatkov o poslovanju.

Crvena zvezda je decembra pripeljala Facunda Campazza, ki je pred tem igral v ligi NBA, nazadnje pri Dallas Mavericks Luke Dončića. Campazzo, ki je podpisal pogodbo do konca sezone, bo do konca februarja igral zgolj v regionalni ligi Aba.

I am staying at Crvena zvezda! I am staying with the club, with my teammates, with our fans and with this city. Let's go together with new victories. Napred Crvena zvezda!