Evroliga ostro kaznovala Crveno zvezdo, kaj bo s Campazzom?

Vodstvo košarkarske evrolige je kaznovalo beograjsko Crveno zvezdo s plačilom 25.000 evrov in prepovedjo registracije novih košarkarjev ter trenerjev do 28. februarja, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Vzrok za kazen so zamude pri izplačilih zdajšnjim in nekdanjim igralcem ter pošiljanje netočnih podatkov o poslovanju.

Pri evroligi so pojasnili, da je beograjski klub hudo prekršil pravila o finančni stabilnosti in fair-playu. "Sankcije so v skladu z resnostjo prekrška," so med drugim zapisali pri evroligi in dodali, da je klub pridobival tekmovalno prednost, čeprav je bilo finančno stanje neregularno.

Crvena zvezda je prejšnji mesec pripeljala argentinskega organizatorja igre Facunda Campazza, ki je pred tem igral v ligi NBA, nazadnje pri Dallas Mavericks Luke Dončića. Campazzo, ki je podpisal pogodbo do konca sezone, bo tako moral prisilno počivati dva meseca.

Pri Crveni zvezdi menijo, da je kazen prehuda in jo bodo poskusili izpodbijati.

Rdeče-beli so v evroligi na desetem mestu z osmimi zmagami in prav toliko porazi.

