Mirotić z noro trojko za podaljšek in Zvezda je izgubila #video

V evroligi so odigrali zadnje tekme v tem koledarskem letu. Za uvod v 16. krog je Baskonia premagala Real Madrid z 92:86. Klemen Prepelič je z Valencio doživel deveti poraz, z 90:79 je bil boljši Milano, za katerega je to šele šesta zmaga. Slovenski reprezentant je dal 12 točk, v ključnih minutah zadnje četrtine pa ga trener ni poslal v igro. Do sedme zmage je prišel beograjski Partizan. V petek zvečer je Barcelona po preobratu v podaljšku z 99:94 premagala Crveno zvezdo.

Crvena zvezda je bila na domačem parketu na pragu zmage nad Barcelono, saj je po izvrstni tretji četrtini vodila s 65:57. Nato pa 27 točk Kataloncev v zadnji četrtini in nora trojka Nikole Mirotiča ob zvoku sirene, s katero je izsilil podaljšek. Zvezda v tem ni več verjala, niti ni več imela moči za dostojen boj. Podaljšek je Barcelona dobila s 15:10, tekmo za svojo 11. zmago z 99:94. Kar šest košarkarjev katalonske ekipe je bilo dvomestnih, Tomaš Satoransky je dal 19 točk. Slovenski reprezentant Mike Tobey ni dobil niti sekunde. Pri Zvezdi sta Nemanja Nedović in Filip Petrušev dala po 24 točk.

Takole je Mirotić zadel trojko in izsilil podaljšek na tekmi Crvena zvezda - Barcelona:

Trener Prepelića pozabil na klopi in Valencia je izgubila

Klemen Prepelič Foto: Guliver Image Klemen Prepelič je v prvem polčasu dal osem točk, Valencia je zaostajala za sedem točk. V odločilni zadnji četrtini je trener Alex Mumbru slovenskega reprezentanta pozabil na klopi in Milano je prišel do tretje zaporedne zmage. Pred tem je devetkrat zapored izgubil! Za končni izid 90:79 je največ prispeval nekdanji košarkar Crvene zvezde Billy Baron, 24 točk. Pri Valencii je izstopal Bojan Dubljević (26 točk), Prepelič pa je imel po 16 minutah na parketu 12 točk in dve asistenci.

V španskem dvoboju ekip, ki sta imeli po 10 zmag, je Baskonia z 92:86 premagala Real Madrid. Razliko je naredila v drugi četrtini, ki jo je dobila s kar 35:15. Z 28 točkami je zablestel Markus Howard, 21 jih je dodal Rokas Giedraitis.

