Prepelič z zmago nad Tobeyjem, blokado in asistenco za koš ob sireni

Košarkarski petkov večer sta odprla Efes in Panathinaikos (88:69), nato je sledil poraz ekip z vrha lestvice Milana in Barcelone. Mike Tobey (štiri točke) in soigralci so izgubili proti Valencii (83:84). Za slednjo je Klemen Prepelič dal devet točk.

Predbožično obračun ekip slovenskih reprezentantov Valencie in Barcelone je bil napet od prve do zadnje minute. Sedmo zmago v ligi so na koncu dosegli Klemen Prepelić in soigralci. Za zmago s 84:83 je dal Prepelič devet točk in imel še dve asistenci (tudi za koš ob zvoku sirene, ki je oznanil konec prve četrtine) in blokado. Lep izkupiček slovenskega košarkarja v vsega 17 minutah na parketu. Še nekaj manj je igral Mike Tobey (12 minut) in dal štiri točke ter imel tri asistence in pet skokov.

Pet ekip izenačenih na vrhu lige

Po slabem začetku sezone je nato Panathinaikos le dosegel štiri zaporedne zmage, zdaj pa se je krivulja spet obrnila navzdol. Tretji poraz v nizu jim je prizadejal Anadolu Efes. Turški klub je že ob polčasu vodil za 16 točk, na koncu pa zmagal z rezultatom 88:69. S 23 točkami in 10 skoki je bil prvi igralec tekme Will Clyburn. Za Efes je to osma zmaga, za PAO pa deveti poraz. Za grški klub je dal Dwayne Bacon 20 točk.

Sila zanimiv je pogled na lestvico po 15. krogu. Poraz Barcelone in Monaca na petkovih večernih tekmah namreč pomeni, da ima zdaj kar pet ekip na vrhu enak izkupiček 10 zmag in pet porazov. To so Fenerbahče, Baskonia, Real Madrid, Barcelona in Monaco.

Po Partizanu še Zvezda s skalpom evropskega velikana

Partizan je premagal Fenerbahče. Foto: Partizan Mozzart Bet/Katarina Mihajlović V 15. krogu evrolige odmevna zmaga Partizana, ki je s 73:72 premagal do tega kroga vodilno ekipo Fenerbahče. Turki ostajajo pri desetih zmagah, za srbski klub pa je to šesta zmaga. Slovenski košarkar Gregor Glas ni bil v beograjski ekipi.

Višjeuvrščeno ekipo na lestvici je v četrtek zvečer v 15. krogu evrolige premagal tudi drugi beograjski klub − Crvena zvezda. Z 90:86 je bila boljša od atenskega velikana Olympiacosa. Drugi polčas je dobila za devet točk. Z 22 točkami je bil prvi strelec Zvezde Luca Vildoza. Za Beograjčane je to osma zmaga sezone, za Atenčane pa šesti poraz.

Maccabi je Albo Berlin premagal s 83:70, potem ko je v zadnji četrtini naredil delni izid 18:0. Osma zmaga za izraelski klub.

Evroliga, 15. krog:

Četrtek, 22. december:

Petek, 23. december:

