Košarkarji Cedevite Olimpije so odigrali še zadnjo tekmo EuroCupa v koledarskem letu 2022, ta pa je bila za Ljubljančane odlična. Izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca so namreč gostovali v Bourg-en-Bresseju v Franciji pri vodilni ekipi skupine A JL Bourgu in zmagali z 91:90.

Košarkarji Cedevite Olimpije so zabeležili drugo zmago v evropskem pokalu. V devetem krogu so na gostovanju v Franciji premagali vodilno ekipo v skupini A Bourg en Bresse z 91:90.

Ljubljančani kljub zmagi po polovici rednega dela ostajajo na dnu skupine, od osmega mesta, ki vodi v izločilne boje, pa jih ločita dve zmagi.

Fotogalerija s tekme med JL Bourgom in Cedevito Olimpijo:

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

Čeprav so v Francijo prišli brez Zorana Dragića, ki bo zaradi poškodbe komolca odsoten dlje časa, so varovanci trenerja Jurice Golemca pokazali borbeno in motivirano igro ter bili večji del tekme v prednosti. Tudi v napeti končnici so ohranili zbranost in zasluženo premagali ekipo, ki je v prvih osmih krogih doživela le dva poraza.

Prednost nekaj košev (69:75) iz 35. minute je Cedevita Olimpija ohranila vse do konca. Ključni vlogi sta odigrala Josh Adams, ki je v zadnji četrtini dosegel enajst točk, skupno 26 (trojke 4:9, 5 skokov, 6 podaj), ter Yogi Ferrell (18 točk, 9 v zadnji četrtini), ki je v zadnjih desetih sekundah zadel vseh štiri proste mete in tako ubranil zadnji poskus gostiteljev.

Zmaga za dvig samozavesti

"Čestitke fantom. Zaslužena zmaga. Nadzorovali smo večino tekme in bili v prednosti. JL Bourg je dobra ekipa, ki jo je težko prelomit. Imeli smo nekaj priložnosti, a so naši tekmeci vsakič našli odgovor na naše točke. Zelo pomembna zmaga proti vodilni ekipi naše skupine za dvig naše samozavesti pred nadaljevanjem sezone," je bil zadovoljen trener zmajev Jurica Golemac.

Josh Adams je bil najboljši strelec tekme. Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

Josh Adams je bil s 26 točkami prvi strelec tekme. "Zelo pomembna zmaga proti najboljši ekipi v naši skupini. Pred tekmovalnim premorom EuroCupu smo resnično potrebovali to zmago. Z njo si moramo dvigniti samozavest pred nadaljevanjem tekmovanja," je povedal ameriški branilec, njegov rojak Yogi Ferrell, drugi najboljši strelec pri Olimpiji, pa je dodal: "Velika zmaga. Verjetno si nihče ni mislil, da nam bo uspelo zmagati na tem gostovanju. Ostali smo zvesti samim sebi. Imamo fantastično skupino fantov. Ko začnemo igrati in teči, tako, kot znamo, nas je težko ustaviti. Vsak igralec je prispeval svoj del k tej zmagi."

Ljubljančani bodo v desetem krogu 11. januarja gostovali v Turčiji pri Bursasporu, domačim gledalcem v Stožicah pa se bodo znova predstavili 18. januarja proti romunski ekipi Cluj Napoca.

JL Bourg : Cedevita Olimpija 90:91 (23:26, 41:44, 60:64) Dvorana Ekinox, gledalcev 3000, sodniki: Fofis (Grčija), Aliaga (Španija), Celik (Turčija). Bourge en Bresse: Benitez 2, Floyd 22 (7:7), Palmer 13 (3:4), Pelos 22, Chassang 3 (1:1), Mike 13 (2:4), Kokila 6 (0:1), Brimah 5 (3:4), Julien 4 (1:1). Cedevita Olimpija: Ferrell 18 (4:4), Radović 9 (0:1), Jeremić 6, Alibegović 4 (2:2), Adams 26 (4:6), Matković 9 (1:2), Gnjidić 5, Omić 14 (4:5). Prosti meti: Bourge en Bresse 17:22, Cedevita Olimpija 15:20. Met za tri točke: Bourge en Bresse 9:28 (Pelos 4, Palmer 2, Julien, Mike, Floyd), Cedevita Olimpija 10:24 (Adams 4, Jeremić 2, Ferrell 2, Radović, Gnjidić). Osebne napake: Bourge en Bresse 19, Cedevita Olimpija 25. Pet osebnih: /.

Eurocup, 9. krog

Torek, 20. december:

Sreda, 21. december:

Lestvica:

Preberite še: